El Ayuntamiento de Cáceres reivindica la Cruz de los Caídos como "símbolo de unión y concordia"

El Ayuntamiento de Cáceres ha reivindicado este martes la Cruz de los Caídos de la plaza de América como un "símbolo de unión y concordia" después de que la Junta de Extremadura haya iniciado el expediente para declararla Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento. El gobierno local considera que el paso dado por la Administración autonómica refuerza su posición a favor de mantener la estructura en su emplazamiento actual.

El alcalde en funciones de Cáceres y concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, ha calificado la decisión como una "magnífica noticia" y ha destacado que supone "un paso muy importante" para reconocer el valor patrimonial de la Cruz y protegerla. "Es precisamente lo que el ayuntamiento viene defendiendo, que la Cruz de los Caídos es un referente de la ciudad, es un sitio de encuentro, forma parte del paisaje urbano y debe continuar donde está", ha señalado.

Sus declaraciones se producen después de que la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes haya publicado este martes 18 de agosto en el Diario Oficial de Extremadura la resolución que inicia formalmente el procedimiento. La Junta ha fundamentado la incoación en los valores históricos, artísticos, arquitectónicos, urbanísticos y culturales del monumento y en la transformación experimentada tras la retirada en 1984 de las inscripciones y referencias explícitas al franquismo.

La Cruz de los Caídos en una imagen de archivo. / El Periódico

"Todas las vías legales"

Bazo ha asegurado que el Ayuntamiento de Cáceres mantendrá su posición durante la tramitación del expediente y ante cualquier iniciativa encaminada a retirar la Cruz. "Vamos a seguir defendiendo la Cruz de los Caídos por todas las vías legales que tengamos a nuestro alcance", ha afirmado.

El edil ha cargado además contra la posición del Gobierno central, al que ha acusado de intentar "imponer el sinsentido de destruir y quitar nuestro patrimonio" y de utilizar esta controversia como "una cortina de humo para confrontar". Frente a ello, ha destacado la actuación de la Junta y ha insistido en la posición mantenida por el ejecutivo municipal. "Desde este equipo de gobierno encabezado por el alcalde Rafael Mateos vamos a seguir defendiendo un símbolo de unión y un símbolo de concordia como la Cruz de los Caídos", ha manifestado.

La resolución autonómica recoge que la construcción de la Cruz surgió de un acuerdo municipal adoptado en septiembre de 1937 y que fue inaugurada en mayo de 1938. También concede especial relevancia a la actuación acometida en 1984, cuando fueron eliminados los elementos de exaltación franquista. Según la Junta, aquella intervención modificó sustancialmente su lectura pública y permite que su actual valoración patrimonial se realice desvinculada de su significado conmemorativo original.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo. / E.P.

Integrada en la ciudad

El ayuntamiento ha puesto especialmente el acento en el arraigo adquirido por la Cruz durante las últimas décadas. Bazo ha recordado que el monumento fue diseñado por el arquitecto municipal Ángel Pérez y ha defendido que actualmente los cacereños lo identifican fundamentalmente como un punto de referencia dentro de la ciudad. "Los cacereños no lo interpretan como ningún monumento. El cacereño que conoce los Caídos lo conoce como sitio de encuentro", ha asegurado.

El concejal ha recurrido a ejemplos cotidianos para explicar esa integración en la vida de Cáceres. "Yo cuando cojo el autobús, cojo el autobús en los Caídos. O si pido un taxi, digo los Caídos. Forma parte de nuestro día a día", ha añadido. Bazo ha considerado que la controversia abierta alrededor de la estructura responde a una intención de confrontación por parte del Ejecutivo central "tanto con el Ayuntamiento de Cáceres como con la Junta de Extremadura".

La incoación del expediente no supone todavía la declaración definitiva de la Cruz como Bien de Interés Cultural, aunque desde la apertura del procedimiento queda sometida al régimen de protección previsto en la legislación autonómica. La Junta ha abierto además un mes de información pública y ha ordenado comunicar el expediente al ayuntamiento, a las personas interesadas y al Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura.