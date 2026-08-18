Actuaciones de la contrata de parques y jardines
Cáceres pone el foco en el estrés hídrico del arbolado ante el riesgo de caída de ramas
La caída de una rama de grandes dimensiones en la plaza de Canterías pone de manifiesto los efectos del estrés hídrico y las altas temperaturas en el arbolado urbano
La caída de una rama de grandes dimensiones en la plaza de Canterías de Cáceres, que ha provocado daños materiales en el balcón de una vivienda actualmente vacía, ha puesto el foco sobre el estado del arbolado urbano y sobre los efectos que las altas temperaturas y el estrés hídrico tiene sobre algunos ejemplares de la ciudad. El desprendimiento (que se produjo en torno a las 23:00 horas) no causó daños personales, aunque por el tamaño de la rama y su ubicación podría haber tenido consecuencias mayores de haber alcanzado a algún viandante.
Incidencia
El incidente se produjo recientemente en una de las zonas ajardinadas de la plaza, donde varios árboles de considerable porte se encuentran próximos a viviendas y espacios de tránsito peatonal. La rama desprendida cayó sobre el entorno de uno de los inmuebles y ocasionó daños en su balcón.
La incidencia tuvo una respuesta al día siguiente por parte de Tahler, empresa encargada del mantenimiento de las zonas verdes de Cáceres. Varios operarios se desplazaron hasta la plaza y realizaron trabajos de poda, retirada de ramas y limpieza del área, actuando sobre el ejemplar afectado y su entorno.
Estrés hídrico
Según explicó la propia empresa, el desprendimiento estaría relacionado con el estrés hídrico del árbol. Esta situación puede producirse cuando los ejemplares afrontan periodos prolongados de altas temperaturas y falta de disponibilidad de agua, aunque la atribución concreta de la caída a esta circunstancia requeriría una valoración técnica específica del árbol.
El estrés hídrico se produce cuando un árbol pierde agua a un ritmo superior al que puede absorber y reponer a través de sus raíces. En situaciones de calor intenso, sequía o disponibilidad insuficiente de agua en el suelo, el árbol reduce su actividad para limitar la pérdida de agua y puede sufrir un debilitamiento progresivo. Si esta situación se prolonga, puede afectar a su crecimiento, a la producción de hojas y a la capacidad del ejemplar para mantener en buenas condiciones ramas y tejidos, aunque la respuesta depende de la especie, la edad, el estado sanitario y las condiciones concretas de cada árbol.
El episodio se produce además en pleno periodo de altas temperaturas, cuando el arbolado urbano adquiere un papel especialmente relevante para proporcionar sombra y reducir la exposición al calor en calles y plazas. Al mismo tiempo, estas condiciones someten a los ejemplares a una mayor exigencia y hacen especialmente importante su seguimiento y mantenimiento.
Plan de choque
La caída de Canterías coincide con la petición formulada por Somos Cáceres para que el Ayuntamiento ponga en marcha un plan de choque frente al estrés hídrico en las zonas verdes de la ciudad. La formación considera necesario reforzar la vigilancia y conservación del arbolado y plantea actuaciones específicas de fertilización y abonado para mejorar la resistencia de los ejemplares frente a las altas temperaturas.
Su secretario de Transición Ecológica, Rubén Cerrudo, ha defendido que los árboles son fundamentales tanto para generar sombra como para contribuir al bienestar de los ciudadanos y ha reclamado anticiparse al deterioro de los ejemplares en lugar de actuar únicamente cuando se producen incidencias.
La propuesta incluye, según Somos Cáceres, medidas destinadas a mejorar la capacidad de los árboles para afrontar las condiciones climáticas adversas y reducir el riesgo de deterioro y caída de ramas. La formación también critica la gestión de la Concejalía de Medio Ambiente y considera que la ciudad carece de un proyecto medioambiental suficientemente definido.
- Una presa abandonada desde hace tres años en el río Salor de Cáceres tiene los días contados
- Una mujer acaba en el hospital tras una supuesta agresión de dos hombres esta madrugada en el barrio de Moctezuma de Cáceres
- Nos han podido matar y nadie paró': el relato de Sandra, Cristian y la perrita Nala, la familia de Cáceres que acabó contra el quitamiedos en la A-66
- La Policía Local de Cáceres controlará con un radar móvil la velocidad en la calle La Bula ante las quejas de peatones y vecinos
- Fuerte accidente entre un autobús urbano y un coche en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres
- Un robo de oro, perlas, diamantes y un Cartier acaba con una indemnización de casi 17.000 euros en Cáceres
- La Fiesta de la Tenca pone rumbo al pueblo cacereño de los bujíos
- El hombre que tiró los sanitarios fuera del punto limpio no alega y se lleva la sanción máxima en Cáceres: 1.000 euros de multa