Cáceres pone el foco en el estrés hídrico del arbolado ante el riesgo de caída de ramas

La caída de una rama de grandes dimensiones en la plaza de Canterías de Cáceres, que ha provocado daños materiales en el balcón de una vivienda actualmente vacía, ha puesto el foco sobre el estado del arbolado urbano y sobre los efectos que las altas temperaturas y el estrés hídrico tiene sobre algunos ejemplares de la ciudad. El desprendimiento (que se produjo en torno a las 23:00 horas) no causó daños personales, aunque por el tamaño de la rama y su ubicación podría haber tenido consecuencias mayores de haber alcanzado a algún viandante.

Rama caída en la plaza de Canterías. / EDUARDO VILLANUEVA

Incidencia

El incidente se produjo recientemente en una de las zonas ajardinadas de la plaza, donde varios árboles de considerable porte se encuentran próximos a viviendas y espacios de tránsito peatonal. La rama desprendida cayó sobre el entorno de uno de los inmuebles y ocasionó daños en su balcón.

La incidencia tuvo una respuesta al día siguiente por parte de Tahler, empresa encargada del mantenimiento de las zonas verdes de Cáceres. Varios operarios se desplazaron hasta la plaza y realizaron trabajos de poda, retirada de ramas y limpieza del área, actuando sobre el ejemplar afectado y su entorno.

Trabajos de poda y retirada de Tahler en Canterías. / EDUARDO VILLANUEVA

Estrés hídrico

Según explicó la propia empresa, el desprendimiento estaría relacionado con el estrés hídrico del árbol. Esta situación puede producirse cuando los ejemplares afrontan periodos prolongados de altas temperaturas y falta de disponibilidad de agua, aunque la atribución concreta de la caída a esta circunstancia requeriría una valoración técnica específica del árbol.

El estrés hídrico se produce cuando un árbol pierde agua a un ritmo superior al que puede absorber y reponer a través de sus raíces. En situaciones de calor intenso, sequía o disponibilidad insuficiente de agua en el suelo, el árbol reduce su actividad para limitar la pérdida de agua y puede sufrir un debilitamiento progresivo. Si esta situación se prolonga, puede afectar a su crecimiento, a la producción de hojas y a la capacidad del ejemplar para mantener en buenas condiciones ramas y tejidos, aunque la respuesta depende de la especie, la edad, el estado sanitario y las condiciones concretas de cada árbol.

El episodio se produce además en pleno periodo de altas temperaturas, cuando el arbolado urbano adquiere un papel especialmente relevante para proporcionar sombra y reducir la exposición al calor en calles y plazas. Al mismo tiempo, estas condiciones someten a los ejemplares a una mayor exigencia y hacen especialmente importante su seguimiento y mantenimiento.