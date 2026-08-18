Un catedrático de la UEx pide frenar la retirada de la presa de Hijadilla en Cáceres: "Es un refugio de biodiversidad"

La intención de la Confederación Hidrográfica del Tajo de avanzar hacia la retirada del azud de Hijadilla, situado en el río Salor dentro del término municipal de Cáceres, ha encontrado una primera voz crítica. Julián Mora Aliseda, catedrático de Ordenación del Territorio y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Extremadura, ha reclamado que se preserve esta pequeña presa y ha defendido el papel que desempeña actualmente como refugio de biodiversidad, especialmente durante los meses de verano.

Mora ha visitado el enclave y ha difundido un vídeo desde el propio azud en el que ha cuestionado que la pérdida de su función original como infraestructura de riego sea motivo suficiente para eliminarlo. Su argumento se centra especialmente en las características del río Salor como curso mediterráneo, sometido a una acusada irregularidad y a prolongados periodos de estiaje.

"Demoler esto nos parece absolutamente lamentable", ha señalado el catedrático, que considera que la lámina de agua que permanece retenida tras el azud adquiere una importancia especial cuando el caudal prácticamente desaparece en otros tramos del río.

"Una isla de refugio" durante el verano

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha incluido la denominada Presa de Hijadilla dentro de sus estudios sobre obras hidráulicas en desuso u obsoletas. El expediente recoge que el aprovechamiento estaba destinado al riego, que el azud tiene un salto de tres metros y que se encuentra en estado de abandono y lleva más de tres años sin utilizarse. No consta además un titular conocido ni un título de derecho asociado a la infraestructura.

Localización de la presa de Hijadilla. / E. P.

Frente a ese planteamiento, Mora ha pedido que se tenga en cuenta la función que, a su juicio, ha adquirido el enclave con el paso del tiempo. "Esto al final no deja de ser un refugio de biodiversidad", ha afirmado.

El profesor ha explicado que, mientras durante el verano determinados tramos aguas arriba y aguas abajo pueden quedar reducidos a pequeñas zonas de agua, el azud conserva una masa de mayor profundidad capaz de servir de refugio a la ictiofauna. Entre las especies que cita se encuentran barbos, bogas, pardillas y bordallos, además de otras como carpas o black-bass.

A ellas suma numerosas aves que encuentran en el entorno un punto de alimentación y permanencia, como somormujos lavancos, fochas, ánades, garzas, garcillas o cigüeñuelas. La existencia permanente de agua, sostiene, también beneficia a los mamíferos del paisaje adehesado circundante, que pueden utilizarla como lugar de bebida y refresco. "Es una isla de refugio", ha resumido Mora.

El paso para peces, otro de sus argumentos

Uno de los aspectos en los que ha incidido el catedrático es la existencia en el propio azud de un sistema de paso para peces, una estructura que asegura haber visto funcionando durante el invierno y que permitiría parcialmente el movimiento de las especies a través del obstáculo.

Así es la presa de Hijadilla. / E. P.

Este elemento es especialmente relevante en su argumentación porque uno de los objetivos de la normativa hidráulica aplicada por los organismos de cuenca es favorecer la continuidad longitudinal de los ríos. La Confederación señala precisamente en el expediente que promoverá la eliminación de infraestructuras abandonadas dentro del dominio público hidráulico que ya no cumplan función alguna, valorando en cada caso sus consecuencias ambientales, económicas y sobre la seguridad.

Mora considera, sin embargo, que la situación de los cursos mediterráneos requiere un análisis específico. "El territorio no es homogéneo. No es igual plantear una medida para los Alpes que para la penillanura cacereña", ha defendido en conversación con este periódico.

A su juicio, una aplicación uniforme de criterios concebidos para ríos con caudales más constantes puede resultar contraproducente en cauces extremeños sometidos a grandes oscilaciones entre estaciones e incluso entre unos años y otros.

De Barruecos a Cornalvo y Proserpina

El profesor ha recurrido también a otros ejemplos extremeños para defender que el valor actual de una infraestructura hidráulica no tiene por qué limitarse al uso para el que fue construida.

"Es como si tuviéramos que demoler las presas de Los Barruecos porque ya no cumplen su función original o hacer lo mismo con las presas romanas de Cornalvo y Proserpina porque ya no cumplen la función para la que fueron concebidas hace 2.000 años", ha comparado.

Mora sostiene que antiguas charcas, presas o balsas que han perdido su finalidad productiva pueden haber adquirido con los años una función ecológica diferente, especialmente en territorios afectados por sequías recurrentes. Incluso apunta que una reserva de estas características podría resultar útil como punto de disponibilidad de agua en un entorno de dehesa ante episodios de incendios.

La CHT ha abierto ahora un periodo de un mes para que posibles titulares de derechos o interesados presenten alegaciones. En la documentación oficial, el propio organismo identifica mediante una fotografía el azud de Hijadilla como "obra a retirar.

Será durante ese procedimiento cuando puedan plantearse argumentos sobre la conservación de una infraestructura cuya eliminación, para Mora, supondría perder algo más que una antigua obra de riego: "Su valor no debería medirse únicamente por la finalidad para la que fue construida, sino por las funciones ecológicas que desempeña actualmente".