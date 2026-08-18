Corte de tráfico este martes en pleno centro de Cáceres

La calle Barrio Nuevo de Cáceres permanecerá cortada al tráfico este martes, 18 de agosto, debido a la instalación de una grúa en la calzada a la altura del número 21. La restricción está prevista entre las 8.00 y las 15.00 horas, según la información trasladada por el Gabinete Técnico de la Policía Local a la Asociación Vecinal Ciudad Monumental.

Aunque se ha reservado esa franja horaria para realizar los trabajos, la intención es reducir al máximo la duración del corte, especialmente por tratarse de una vía con una elevada circulación de vehículos. En cualquier caso, se calcula que la intervención requerirá al menos dos horas.

Acceso alternativo al centro

El cierre obligará a modificar temporalmente los accesos para los residentes de la plaza de la Concepción, la calle Zurbarán y su entorno, así como para los vehículos que necesiten entrar en la zona para realizar operaciones de carga y descarga.

El itinerario alternativo partirá de la avenida de San Blas y continuará por las calles Sande y Godoy, plaza del Duque y Sancti Espiritu. Desde allí, los conductores deberán girar hacia Ríos Verdes para alcanzar posteriormente las plazas de Santo Domingo y de la Concepción.

Una vez en este punto, podrán continuar hacia la plaza Mayor o hacia la calle Zurbarán, dependiendo de su destino.

La empresa responsable de los trabajos se encargará de señalizar el corte y colocar carteles informativos para advertir a los conductores afectados. Además, mientras permanezca restringido el tráfico en Barrio Nuevo, quedará desactivado el sistema de captación de matrículas de la plaza de la Concepción.