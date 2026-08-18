La nueva depuradora de Cáceres activa las expropiaciones de 14 fincas antes de iniciar las obras

La construcción de la nueva depuradora de El Marco de Cáceres ha dado otro paso hacia el inicio de las obras previsto para octubre. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha convocado a los titulares de 14 fincas afectadas por el proyecto para proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación, trámite que se celebrará el próximo 1 de septiembre en el Ayuntamiento de Cáceres.

El procedimiento expropiatorio afecta a terrenos incluidos en los polígonos 12 y 13 del término municipal y contempla 58.411 metros cuadrados de expropiación permanente, otros 7.309 metros cuadrados sujetos a servidumbre y 22.700 metros cuadrados de ocupación temporal, según la relación publicada por la Confederación.

La mayor afección permanente se concentra en una de las parcelas incluidas en el expediente, con 56.672 metros cuadrados que pasarán a ser ocupados de forma definitiva para poder ejecutar las instalaciones previstas. Entre los titulares de los terrenos afectados figuran también el Ayuntamiento de Cáceres, la Junta de Extremadura y la propia Confederación Hidrográfica del Tajo, además de sociedades mercantiles y propietarios particulares.

Ocupación urgente

La actuación está considerada de interés general del Estado desde 2009, una declaración que lleva aparejadas tanto la utilidad pública de las obras como la urgente ocupación de los bienes necesarios para desarrollarlas.

El proyecto recibió además la aprobación administrativa de la Dirección General del Agua el pasado 15 de febrero, después de que Acuaes hubiera realizado la supervisión y aprobación técnica unos días antes. Esa aprobación implica formalmente la necesidad de ocupar los terrenos incluidos en el proyecto.

Los propietarios han sido convocados entre las 12.00 y las 14.30 horas del 1 de septiembre. Una vez levantadas las actas previas, a los afectados se les ofrecerá el depósito previo correspondiente y, cuando proceda, las cantidades derivadas de los perjuicios ocasionados por la rápida ocupación. Si estas cantidades son rechazadas o el titular no comparece, podrán consignarse para permitir posteriormente la ocupación material de los terrenos.

Obras adjudicadas por 74,8 millones

Este nuevo trámite se produce apenas unas semanas después de que Acuaes adjudicara por 74.758.997 euros las obras de construcción de la nueva EDAR de El Marco a la unión temporal de empresas formada por Aquambiente Servicios para el Sector del Agua, Copasa Infraestructuras y Pesa Medioambiente.

Los trabajos tienen un plazo de 43 meses, incluidos doce meses para la puesta en marcha y comprobación de las instalaciones, y su comienzo está previsto durante el próximo mes de octubre.

La nueva planta estará preparada para atender a una población equivalente de 220.000 habitantes y tendrá capacidad para depurar diariamente más de 36 millones de litros de aguas residuales. Incorporará tratamiento terciario, un tanque de tormentas, nuevas líneas de decantación y reactores biológicos, además de sistemas para aprovechar el biogás y una instalación fotovoltaica para autoconsumo.

La EDAR forma parte del plan integral de modernización del saneamiento cacereño, que supone una inversión global de 121 millones de euros e incluye también nuevos colectores, estaciones de bombeo, conducciones y distintas actuaciones sobre la red de la ciudad.

Yo destacaría especialmente "activa las expropiaciones de 14 fincas", porque es la novedad respecto a la información del 30 de julio y permite mantener octubre como horizonte para las obras sin repetir el enfoque de la adjudicación.