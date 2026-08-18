Hazte Oír califica de "auténtica victoria" la protección de la Cruz de los Caídos de Cáceres

La asociación Hazte Oír ha calificado de "auténtica victoria" el inicio del expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres. Su portavoz, María Sánchez, ha valorado este martes la decisión de la Junta de Extremadura y la ha vinculado a la movilización desarrollada durante los últimos meses. Además, ha anunciado que seguirán de cerca un procedimiento administrativo que puede prolongarse durante un año.

Sánchez ha comparecido esta tarde junto al monumento de la plaza de América, acompañada por María Isabel González, presidenta de la asociación Salvemos la Cruz de los Caídos, colectivo que ha colaborado durante los últimos meses en las acciones para reclamar su conservación. La portavoz ha defendido que la apertura del expediente supone "una victoria de la movilización ciudadana" y ha recordado que la campaña promovida por Hazte Oír ha reunido más de 10.000 firmas.

Según ha explicado, el respaldo no se ha limitado a la ciudad de Cáceres, sino que ha llegado también desde otros puntos del país. "Decenas de miles de españoles, no solo cacereños, porque esto es una preocupación de toda España, han apoyado esta campaña para que María Guardiola incoara el expediente de Bien de Interés Cultural", ha señalado.

La reacción llega después de que la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes haya publicado este 18 de agosto en el Diario Oficial de Extremadura la resolución que inicia formalmente el procedimiento para reconocer la Cruz como BIC con la categoría de Monumento. La incoación implica que la estructura queda sometida desde ahora al régimen de protección previsto por la legislación patrimonial extremeña mientras continúa la tramitación del expediente.

Seguimiento del expediente

La representante de Hazte Oír ha defendido que la incoación refuerza la protección de la Cruz y complica cualquier intento de retirada. En ese contexto, ha afirmado que el monumento queda ahora más protegido frente a lo que ha denominado "las garras del Gobierno de Pedro Sánchez". "Con la ley en la mano, esta Cruz va a quedar protegida mientras se tramita el expediente", ha señalado.

La asociación ha avanzado que seguirá de cerca un procedimiento que puede prolongarse hasta doce meses. "Sabemos la diferencia entre la voluntad política, las ruedas de prensa y los hechos, por eso vamos a seguir muy de cerca el procedimiento", ha indicado Sánchez. Entre las próximas actuaciones, Hazte Oír estudia además presentar adhesiones al expediente junto a Salvemos la Cruz de los Caídos.

La portavoz ha añadido que la vía judicial continúa abierta y que los letrados de la asociación permanecen pendientes de su evolución.

Trabajo conjunto

Sánchez ha puesto también el acento en la colaboración entre Hazte Oír y Salvemos la Cruz de los Caídos durante los últimos meses. Según ha explicado, la asociación cacereña ha concentrado buena parte del trabajo sobre el terreno, con acciones informativas y presencia en la calle, mientras Hazte Oír ha recurrido a sus canales digitales y de comunicación para dar mayor alcance a la campaña y ampliar la recogida de apoyos.

A su vez, ha situado el caso de Cáceres junto al de la Cruz de la plaza de Lima, en Madrid, donde la organización promovió otra campaña para reclamar que el monumento tuviera una nueva ubicación tras su retirada. Sánchez ha presentado ambos episodios como "dos victorias recientes de la movilización ciudadana" en defensa de este tipo de símbolos.