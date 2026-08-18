La hostelería de Cáceres se especializa con una cachopería y croquetería

La avenida de París ha reforzado su perfil hostelero con una nueva apertura especializada. Brutal, una propuesta centrada en cachopos y croquetas, prepara la apertura de puertas. En la actualidad el local ya luce cartel en el barrio cacereño de Cabezarrubia, en el tramo comprendido entre los números 12 y 14 de esta vía, que en los últimos tiempos ha ganado peso como zona de restauración. El nuevo establecimiento se incorpora así a una avenida en la que la hostelería ha ido encontrando espacio más allá de los formatos tradicionales. La especialización se ha convertido en uno de los rasgos de estas nuevas propuestas, con negocios que buscan diferenciarse a través de una oferta concreta y fácilmente identificable.

En el caso de Brutal, la carta pondrá el foco en dos productos emblemáticos de la cocina popular: el cachopo y la croqueta. La apertura introduce de esta manera una nueva opción en Cabezarrubia y amplía la oferta gastronómica de un barrio que ha ido consolidando actividad hostelera en distintos puntos. El entorno ya ha contado con otros proyectos especializados. Precisamente en ese local estuvo antes Gumia, un establecimiento que apostó por las hamburguesas y que ocupó este mismo eje comercial y hostelero.

La salida de este local de la avenida, sin embargo, no ha supuesto la desaparición de la marca en Cáceres. Gumia mantiene su establecimiento de la plaza Mayor, por lo que su movimiento apunta más a un repliegue o reajuste de su presencia en la ciudad que al cierre completo del negocio. La llegada de Brutal permite ahora mantener la actividad especializada en este tramo de la avenida de París, aunque con un concepto diferente y centrado en otros productos.

Cabezarrubia gana peso

La apertura también refleja el impulso hostelero que está experimentando Cabezarrubia, un barrio residencial que ha ido sumando establecimientos capaces de atraer no solo a los vecinos de su entorno inmediato, sino también a clientes procedentes de otros puntos de Cáceres.

En este proceso, la avenida de París ha adquirido una importancia creciente. Su actividad comercial y su ubicación dentro de una zona muy poblada han favorecido la aparición de negocios de restauración que buscan hacerse reconocibles a través de una especialidad concreta, una fórmula cada vez más presente en la hostelería de la ciudad.

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Brutal se suma ahora a esa dinámica con su propuesta de cachopos y croquetas y refuerza la transformación de la avenida de París en uno de los ejes hosteleros de Cabezarrubia, donde la restauración especializada continúa ganando espacio.

Locales como La Matiné, el bar Christian's, en calle Londres o La Cazuela, que antes era El Mesón de Pepa dejan constancia que la cocina tradicional sigue siendo un referente para el cliente. Entretanto, en el barrio el bar Origen sigue cerrado y con un cartel a la espera de recambio. Era abril de 2022 cuando Origen, el restaurante situado en la avenida de París, número 24, se daba a conocer en Cáceres. Detrás de aquel proyecto había una historia marcada por la pandemia, por una oportunidad vista lejos de casa y por el regreso a una ciudad que empezaba a mirar hacia Cabezarrubia como una de sus grandes zonas de expansión. La idea inicial no nació en Cáceres, sino en Sevilla. Juan Manuel Fernández, cacereño que entonces tenía 23 años y estudiaba Nutrición y Dietética en la capital andaluza, vio un local mientras paseaba por el barrio de Los Remedios poco antes del confinamiento. Le convenció. Se lo contó a Jesús Gutiérrez, también cacereño, de 24 años, que estudiaba Ciencias Políticas en Sevilla, y en menos de un mes habían firmado el contrato y preparado el establecimiento para abrir.

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Al proyecto se sumó Manuel Lobato, madrileño de 27 años con experiencia en el sector hostelero. Pero el calendario jugó en contra. La situación del coronavirus se complicaba por momentos y finalmente el negocio sevillano no fructificó. Los socios acabaron fijándose en Cáceres, su ciudad. Elegir Cabezarrubia era dar en la diana: un barrio en crecimiento y una creciente hostelería de diseño que empezaba a engachar. Unos vienen, otros llegan, pero Cabezarrubia sigue ahí, afianzado como barrio hostelero ya casi por excelencia en la capital cacereña.