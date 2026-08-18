El jardín de Ulloa sigue cerrado cuatro meses después del derrumbe

Los jardines de Cristina de Ulloa, uno de los pequeños espacios verdes de la Ciudad Monumental de Cáceres, llevan cuatro meses cerrados al público después del hundimiento parcial de la cubierta de los locales municipales situados en la plaza de San Jorge. El Ayuntamiento mantiene el acceso clausurado de forma preventiva mientras se evalúa el estado de la estructura, que ha sido apuntalada para garantizar la seguridad en la zona.

El cierre afecta a un espacio de 426 metros cuadrados enclavado en uno de los puntos más transitados del conjunto monumental. Turistas y cacereños no pueden acceder actualmente al jardín, que constituye uno de los rincones singulares del entorno de la plaza de San Jorge y que durante años ha formado parte del paisaje de la Ciudad Monumental.

Cartel de 'Cerrado por seguridad' en la puerta de acceso al jardín. / EDUARDO VILLANUEVA

La clausura se produjo después de que se detectara el hundimiento parcial de la cubierta de los locales de San Jorge. Ante el deterioro estructural de la zona, el Consistorio decidió cerrar preventivamente el jardín y proceder al apuntalamiento del área afectada. La reapertura sigue ahora condicionada al resultado de la evaluación técnica que determinará si el espacio puede volver a utilizarse con garantías.

La situación tiene una particular relevancia para la ciudad porque el jardín no es un espacio ajeno a la planificación municipal del entorno. En 2014, el Ayuntamiento aceptó la cesión de uso realizada por la Junta de Extremadura de los terrenos que ocupa durante un periodo de 30 años. Entonces, el Consistorio justificó la operación como la regularización de una situación que ya existía de hecho, puesto que era el propio Ayuntamiento el que venía ocupándose del mantenimiento de la zona verde.

Un jardín creado hace más de 60 años

El jardín fue creado en 1963 y recibió el nombre de Cristina Ulloa, esposa del que fuera alcalde de Cáceres Alfonso Díaz de Bustamante, fallecida un año antes en un accidente de tráfico. Su diseño correspondió al arquitecto José Luis Hernández.

A lo largo de las décadas ha experimentado distintas actuaciones. En 1971 se realizaron trabajos de adecentamiento y en 1987 se acometió una remodelación de mayor alcance a cargo de la Escuela Taller del Ayuntamiento, que incluyó la instalación de un pavimento de losetas de barro cocido. En 1995 se construyó el cerramiento de forja de hierro.

Precisamente en 2014, cuando el Ayuntamiento formalizó la cesión de uso del jardín, el objetivo declarado era darle mayor protagonismo y visibilidad aprovechando la remodelación de los locales comerciales de la plaza de San Jorge. Las antiguas tiendas de recuerdos dejaron paso entonces a un establecimiento hostelero cuya explotación fue adjudicada a la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero (FMCCB)

El proyecto incluía que el jardín no se utilizara como terraza, aunque pudiera contemplarse desde el establecimiento a través de una cristalera. La intención era integrar este pequeño espacio verde en la renovación del entorno sin alterar su uso como jardín.

Un cierre tras años de problemas en San Jorge

El actual cierre preventivo del jardín se produce, no obstante, en un entorno que ya arrastraba desde hace años problemas estructurales y derivó en un conflicto judicial. Los locales municipales de la plaza de San Jorge están afectados por un contencioso entre el Ayuntamiento y la FMCCB, después del derrumbe parcial de parte de la cubierta registrado en 2020 durante unas obras de ampliación de la cafetería.

Las dos partes han mantenido posiciones enfrentadas sobre el origen de los daños. La FMCCB sostiene que existían problemas estructurales previos en el inmueble, mientras que el Ayuntamiento atribuye

ó los desperfectos a las obras ejecutadas en el establecimiento. El conflicto desembocó posteriormente en la rescisión del contrato de arrendamiento en 2023.

Este asunto es diferente del cierre preventivo actual del Jardín de Ulloa, aunque ambos se encuentran físicamente vinculados por la proximidad de los espacios y por el deterioro estructural de la zona que ha obligado a adoptar las actuales medidas de seguridad tras el derrumbe parcial del techo de los locales de San Jorge.

La rehabilitación del entorno, pendiente

El futuro de este espacio se encuadra además en la voluntad de recuperar el entorno de San Jorge. En marzo de este año, la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres, la Diócesis de Coria-Cáceres y Fundación MAPFRE suscribieron un protocolo para impulsar una inversión de siete millones de euros destinada a la rehabilitación de espacios patrimoniales de esta zona y su transformación en un centro cultural de referencia.

Mientras se concretan esas actuaciones y se determina el estado de la estructura afectada, el Jardín de Ulloa continúa cerrado. Cuatro meses después de la clausura preventiva, la decisión sobre su reapertura sigue dependiendo de la evaluación técnica de la zona.