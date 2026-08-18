La Junta abre el expediente para proteger la Cruz de los Caídos de Cáceres

La Cruz de la plaza de América de Cáceres ha iniciado oficialmente el procedimiento para convertirse en Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento. La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes ha incoado el expediente para reconocer y proteger uno de los elementos más reconocibles de este espacio de la ciudad, una estructura cuya historia se remonta a la Guerra Civil pero cuya consideración patrimonial actual, según defiende la Junta de Extremadura, se encuentra desvinculada de su significado conmemorativo original.

La resolución, fechada el 12 de agosto y publicada este martes 18 de agosto en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), se apoya en dos informes técnicos elaborados el 27 de julio y el 3 de agosto por encargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental. Estos documentos han analizado los valores históricos, artísticos, arquitectónicos, urbanísticos y culturales del monumento, además de establecer la delimitación del propio bien y de su entorno de protección.

La Junta ha definido la Cruz como una estructura monumental de "acusada verticalidad", levantada sobre un basamento en el centro de la plaza de América. Su emplazamiento, escala y presencia, según recoge el expediente, la han convertido en un hito urbano plenamente integrado en la trama contemporánea de Cáceres y en la imagen de uno de los principales espacios públicos de la ciudad.

De 1938 a la intervención de 1984

El expediente también ha abordado de forma expresa el origen del monumento. Su construcción surgió de un acuerdo municipal adoptado el 9 de septiembre de 1937 para levantar una cruz en homenaje a los caídos. La estructura se erigió durante la Guerra Civil y fue inaugurada en mayo de 1938.

Galería | Decenas de personas rezan un rosario por la Cruz de los Caídos en Cáceres / Pablo Parra

Sin embargo, la resolución ha puesto el foco en la transformación realizada décadas después. La intervención municipal de 1984 eliminó las inscripciones y las referencias explícitas de exaltación del régimen franquista, un cambio que, según la Junta, modificó "sustancialmente" la lectura pública del monumento y le otorgó un nuevo significado acorde con los valores constitucionales.

Este proceso resulta determinante para la argumentación de Patrimonio. La Administración autonómica ha establecido que la valoración actual de la Cruz debe entenderse "desvinculada de su sentido conmemorativo originario" y sustentada en sus características formales, artísticas, arquitectónicas y urbanísticas.

Entre los elementos que justifican su protección se encuentran su lenguaje austero, geométrico y depurado, su monumentalidad, la permanencia en su emplazamiento original y su condición de referencia visual dentro de la memoria urbana de Cáceres.

La huella de Ángel Pérez

La Consejería también ha destacado la autoría del monumento, cuyo diseño se atribuye al arquitecto municipal Ángel Pérez, responsable de otros inmuebles y monumentos significativos de Cáceres y vinculado a la transformación de la imagen urbana de la ciudad durante el siglo XX.

P.P.

La resolución considera que la Cruz reúne de este modo valores suficientes para avanzar hacia su reconocimiento dentro de la máxima figura de protección prevista por la legislación extremeña para el patrimonio histórico y cultural.

La incoación del expediente no supone todavía la declaración definitiva como Bien de Interés Cultural, sino el inicio formal del procedimiento establecido por la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

Un mes de información pública

Tras la publicación de la resolución en el DOE, se ha abierto un periodo de información pública de un mes. Durante este tiempo, cualquier persona podrá consultar el expediente en las dependencias de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental, en Mérida.

La Junta también ha ordenado notificar el inicio del procedimiento al Ayuntamiento de Cáceres, a las personas interesadas y al Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura para que se practique su anotación preventiva. La resolución deberá publicarse igualmente en el Boletín Oficial del Estado.

El expediente determinará además el entorno de protección de la Cruz, que comprenderá aquellos espacios cuya modificación pudiera afectar a sus valores patrimoniales, su contemplación o su estudio. Con este primer paso, la Junta ha iniciado la protección formal de una pieza que ha permanecido durante casi nueve décadas en el corazón de la plaza de América y que Patrimonio considera hoy parte de la identidad visual y de la memoria urbana de Cáceres.