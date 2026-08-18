Pilar Boyero, tonadillera de Cáceres, increpada en un concierto : "Yo grito lo que me da la gana"

Pilar Boyero, cantante y presentadora de radio extremeña, vivió el pasado domingo un momento de tensión durante el concierto del espectáculo Algo se nos fue contigo, un homenaje a Rocío Jurado que ofreció en Navaconcejo. La artista califica la actuación de "brutal" y destaca tanto la calidad del equipo que la acompaña como la respuesta de un público al que define como "increíble".

Boyero mantiene desde hace años un estrecho vínculo con Cuba, un país al que viaja con frecuencia, donde también canta habitualmente y por cuya cultura y, especialmente, por su pueblo, siente una profunda admiración. Es una cuestión que la artista suele reivindicar y compartir públicamente en su día a día. Precisamente por esa conocida defensa de sus vínculos con la isla, durante el concierto un espectador comenzó a increparla y a pedirle insistentemente que gritara "Cuba libre". La situación llegó a tal punto que Boyero decidió detener la actuación para dirigirse directamente al hombre y responderle.

Defiende su libertad para expresarse sin imposiciones

"Yo grito lo que me da la gana. Jamás, en toda mi vida, nadie ha tenido que decirme qué debo decir sobre un escenario ni fuera de él. Soy una mujer libre y, mientras me exprese desde el respeto, nadie tiene derecho a decidir por mí qué puedo o no puedo decir. El hombre se puso muy agresivo y comenzó a insultar a los músicos cubanos, llegando incluso a decirles cosas muy feas. Ante esa situación, decidí responderle y dejar claro que yo subo a un escenario para cantar y expresarme libremente, y que nadie va a imponerme lo que tengo que decir. Le expliqué que, si quiero subirme a un escenario y decir que deseo que termine el genocidio en Gaza, que denuncio determinadas actuaciones políticas o que no estoy de acuerdo con lo que hacen Donald Trump y tantas otras personas que considero responsables de situaciones injustas, tengo toda la libertad para hacerlo. He vivido en un país en el que mucha gente ha muerto para que hoy yo pueda ser libre, y esa libertad también significa poder subirme a un escenario y decir lo que me dé la gana, siempre desde el respeto. En ese momento, el público comenzó a jalearme y a aplaudir, respaldando mi respuesta", explica Boyero.

El compromiso social como parte de su faceta artística

En redes sociales, la polémica también ha generado un gran revuelo. El vídeo del momento se ha hecho viral tanto en España como en Cuba, algo que Boyero asegura recibir con satisfacción por varios motivos.

"Lo que tenéis que juzgar es mi trabajo, no mis opiniones. Yo, como cualquier ser humano, tengo mis propias ideas políticas y estoy en todo mi derecho de expresarlas allí donde considere que existe un foro adecuado y, sobre todo, desde el respeto. En esta vida hay artistas que decidimos mojarnos, posicionarnos y decir públicamente lo que pensamos, y también hay quienes prefieren no hacerlo. Ambas posturas me parecen absolutamente lícitas y respetables. Lo único que pido es respeto para quienes consideramos que tenemos un altavoz y que podemos utilizarlo para defender y visibilizar determinadas causas. Yo, en cada uno de mis conciertos, sigo alzando la voz para recordar que, desgraciadamente, la violencia machista sigue existiendo. Hasta hace pocos días, además, seguía recordando el caso de Llanes, porque creo que, si tenemos la posibilidad de utilizar un escenario para dar visibilidad a estas realidades, también tenemos la responsabilidad de hacerlo", afirma la artista.

Deja claro que sus opiniones hablan únicamente por ella

Boyero insiste en la importancia de defender los derechos y libertades conquistados, que, a su juicio, pueden perderse con demasiada facilidad cuando se dejan de valorar. También reclama poner fin a las manipulaciones y deja claro que no está dispuesta a pronunciar sobre un escenario algo que no piensa simplemente porque alguien se lo exija. "Soy una mujer libre", sostiene. La artista quiere dejar, además, una última cuestión clara, sus palabras representan únicamente su propia opinión y no la de los músicos que la acompañan. "Lo que yo digo sobre el escenario lo dice Pilar Boyero. Eso no quiere decir que los músicos que tengo detrás opinen lo mismo. Yo hablo por mí, y eso tiene que quedar clarísimo".