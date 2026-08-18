El Conventual de San Francisco de Cáceres estrenará una nueva iluminación para realzar su fachada de noche

El Conventual de San Francisco de Cáceres se prepara para cambiar su imagen nocturna. El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica ha puesto en marcha la contratación de un nuevo sistema de iluminación monumental para su fachada principal, una actuación presupuestada en 26.995,39 euros que busca integrar el edificio en la imagen nocturna que desde hace una década presenta buena parte del conjunto histórico cacereño.

La intervención contempla la instalación de doce nuevos proyectores, distribuidos entre la fachada principal y el pórtico exterior, además de una nueva columna de iluminación en la acera situada frente al inmueble. El objetivo no será simplemente ganar luz, sino resaltar los principales elementos arquitectónicos del Conventual con una iluminación específica y homogénea, siguiendo los criterios aplicados en anteriores campañas sobre el patrimonio de la ciudad.

La intervención contempla la instalación de doce nuevos proyectores, distribuidos entre la fachada principal y el pórtico exterior, además de una nueva columna de iluminación en la acera situada frente al inmueble. El objetivo no será simplemente ganar luz, sino resaltar los principales elementos arquitectónicos del Conventual con una iluminación específica y homogénea, siguiendo los criterios aplicados en anteriores campañas sobre el patrimonio de la ciudad.

Una columna de doce metros frente al edificio

Una de las principales novedades será la instalación de un poste de acero galvanizado de doce metros de altura en la acera opuesta al Conventual. Desde ese punto se proyectará parte de la iluminación hacia la fachada, mientras que otros focos actuarán desde posiciones más cercanas al inmueble.

La memoria gráfica de la actuación muestra cómo los haces se repartirán por la arquería, el cuerpo central, los extremos de la fachada y los elementos ornamentales superiores, buscando una lectura conjunta del edificio durante la noche. El proyecto incluye también la obra civil necesaria, el cableado, la circuitería y la conexión con el alumbrado público.

La actuación cuenta con un presupuesto de ejecución material de 18.748 euros, que alcanza los 26.995 euros una vez incorporados gastos generales, beneficio industrial e IVA. Una vez formalizado el contrato, los trabajos dispondrán de un plazo de ejecución de dos meses.

Uno de los monumentos pendientes

El propio Consorcio señala en la documentación técnica que el Conventual de San Francisco es actualmente "uno de los pocos monumentos aún sin iluminar" dentro de las actuaciones desarrolladas durante los últimos años en Cáceres. La Ciudad Monumental fue objeto de una importante renovación de su iluminación en 2016, cuando la introducción de tecnología LED permitió reducir el consumo energético y, al mismo tiempo, buscar una mayor uniformidad en la imagen nocturna del conjunto histórico. Posteriormente se ejecutaron otras dos campañas de menor tamaño para incorporar nuevos edificios.

San Francisco sí dispone actualmente de iluminación en parte de su frente, pero se limita esencialmente a la arquería exterior y procede de una intervención anterior promovida por la Diputación de Cáceres. Según explica el pliego, aquella instalación es parcial y no responde a los criterios técnicos, temperaturas de color y alcance que el Consorcio ha aplicado posteriormente al resto de la iluminación monumental.

La nueva actuación pretende así completar una de las piezas que aún faltan en la imagen nocturna del patrimonio cacereño, dotando al histórico complejo de San Francisco de una iluminación específica para su fachada y su pórtico.