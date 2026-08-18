Una violinista viral llega a Cáceres y celebra un concierto gratuito

La agenda cultural de Cáceres mantiene abiertas durante los próximos días varias opciones para quienes busquen música y arte sin salir de la ciudad y, además, con acceso gratuito. Entre ellas aparecen dos propuestas muy diferentes: una nueva cita del ciclo ‘Encuentra la Música’, que convertirá de nuevo la Ciudad Monumental en escenario, y la exposición ‘Ósmosis’, instalada en la Sala de Arte El Brocense.

La primera llegará el sábado 29 de agosto, a partir de las 22.00 horas, con la actuación de Rocío Medina. La violinista protagonizará uno de los microconciertos de ‘Encuentra la Música’, una iniciativa que juega precisamente con el patrimonio cacereño y con el componente sorpresa. El lugar exacto de la actuación no se dará a conocer previamente, de modo que quienes quieran asistir tendrán que encontrarlo siguiendo la música y las pistas que se ofrecerán antes del concierto.

La propuesta de Medina combinará su formación clásica con sonoridades y armonías flamencas, en un formato pensado para integrarse en alguno de los rincones de la parte antigua. La asistencia será gratuita y abierta al público.

Arte

La otra alternativa puede disfrutarse ya en la Sala de Arte El Brocense, en la calle San Antón, donde permanece abierta ‘Ósmosis’, de Belén Mazuecos. La muestra plantea una mirada a las influencias, intercambios y transformaciones que atraviesan la creación artística y forma parte de la programación expositiva de este espacio de la Diputación de Cáceres.

La exposición continuará abierta hasta el próximo 12 de septiembre, por lo que todavía quedan varias semanas para visitarla. En este caso, la entrada también es libre, convirtiendo ambas propuestas en dos opciones culturales gratuitas para completar los últimos días de agosto en Cáceres.