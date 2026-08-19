Cáceres ofrece este 19 de agosto dos propuestas culturales: fotobordado y cuentacuentos

Propuestas culturales diversas para todos los públicos.

Taller de fotobordado

Cáceres conmemora sus 40 años como Ciudad Patrimonio de la Humanidad con una propuesta cultural que combina patrimonio, arte y artesanía. Este 19 de agosto, a las 20.00 horas, Los Siete Jardines acogerá una nueva edición del taller Cáceres Bordada, una experiencia creativa centrada en la técnica del fotobordado. Durante la actividad, los participantes podrán crear una pieza inspirada en La noche estrellada de Vincent van Gogh, experimentando con hilos y aguja para elaborar una obra única. No es necesario contar con experiencia previa, ya que el taller incluye acompañamiento durante todo el proceso.

La inscripción tiene un precio de 20 euros e incluye todos los materiales necesarios para bordar, una fotografía impresa, un marco para la creación y una bebida para disfrutar de la jornada. La actividad tendrá lugar en Los Siete Jardines, en la calle Rincón de la Monja, 9, y se presenta como una forma original de celebrar el aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, acercando la creación artística y la artesanía al público.

Patxidifuso lleva sus historias y juegos a la Biblioteca en el ciclo estival de cuentacuentos

La Biblioteca vuelve a apostar este verano por la narración oral con su tradicional ciclo estival de cuentacuentos, una programación pensada para acercar la literatura y la creatividad al público familiar. La próxima cita será el 19 de agosto, con la actuación de Patxidifuso.

El narrador propone un espectáculo en el que combina cuentos tradicionales con canciones, retahílas, adivinanzas, malabares, dibujos y trucos de magia. Un repertorio participativo con el que busca entretener a pequeños y mayores y convertir cada historia en una experiencia para imaginar, jugar y aprender. Las propuestas de Patxidifuso abordan además cuestiones como la diversidad, la cooperación, el reciclaje, la astronomía o el conocimiento de la fauna y la flora, integrando contenidos educativos en relatos concebidos para disfrutar en familia. El ciclo estival de cuentacuentos está organizado nuevamente por 'Atakama Creatividad Cultural', compañía con más de dos décadas de trayectoria dedicada a la creación y desarrollo de propuestas culturales y de animación.