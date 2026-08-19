Plaza Marrón, Virgen de la Montaña y la piscina climatizada: así avanza el calendario de obras en Cáceres

Cáceres empieza a concretar el calendario de algunas de las principales obras pendientes para los próximos meses. La más inmediata será la transformación de Camino Llano y de la plaza Marrón, cuya tramitación entra esta semana en una fase decisiva y para la que el ayuntamiento ya maneja un objetivo concreto: que las máquinas puedan comenzar a trabajar en octubre.

El concejal de Infraestructuras y alcalde en funciones, Víctor Bazo, ha avanzado que este miércoles se abrirán las ofertas presentadas y que el gobierno local confía en dejar encarrilada la adjudicación en la misma mesa de contratación, si la tramitación lo permite.

Acceso renovado

El edil ha recordado que se trata de uno de los compromisos asumidos por el actual equipo de gobierno al inicio de la legislatura y ha subrayado la relevancia de una actuación que transformará uno de los principales accesos a la Ciudad Monumental, en un entorno estrechamente vinculado al Museo Helga de Alvear.

La actuación supondrá una profunda remodelación de este espacio, con una reordenación del viario, más superficie para el peatón y nuevas zonas verdes y de estancia. El proyecto plantea dar un nuevo aspecto a la plaza Marrón y Camino Llano para reforzar su integración con el entorno monumental y cultural, y la intervención también incluye la renovación de las redes urbanas y la incorporación de arbolado y mobiliario, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso y estancia en uno de los puntos de llegada a la parte antigua.

Virgen de la Montaña, pendiente de licitación

Distinta es la situación de la reforma integral de la avenida Virgen de la Montaña, otro de los grandes proyectos previstos para esta legislatura. Después de que la adjudicación inicial no llegara a materializarse, el ayuntamiento se encuentra ahora revisando el proyecto para sacarlo nuevamente a concurso lo antes posible.

Avenida Virgen de la Montaña de Cáceres. / Carlos Gil

Bazo ha explicado que los trabajos técnicos continúan con la intención de recuperar cuanto antes la tramitación y mantener la actuación dentro del horizonte del actual mandato. El gobierno municipal mantiene así su intención de que una intervención llamada a transformar uno de los principales ejes del centro de Cáceres pueda ponerse en marcha durante esta legislatura.

La climatizada avanza

Otro de los proyectos que deberá dar pasos en los próximos meses es el futuro complejo deportivo de Nuevo Cáceres-Casa Plata, que incluirá la primera piscina climatizada municipal de la ciudad. En este caso, la actuación se encuentra todavía en una fase previa a las obras, con la redacción del proyecto básico y de ejecución en proceso de licitación.

El concejal cacereño ha destacado la importancia de unas instalaciones llamadas a ampliar la oferta deportiva municipal y dar respuesta a las necesidades de las escuelas deportivas, dentro de un complejo que se perfila como una de las principales inversiones deportivas del mandato y cuyo proyecto deberá definir ahora la configuración definitiva de la piscina y del resto de equipamientos previstos en la parcela antes de afrontar la ejecución de las obras.

Campo de fútbol Sergio Trejo

El Ayuntamiento de Cáceres también tiene pendiente la reforma integral de los campos de fútbol Sergio Trejo, una intervención que finalmente se dividirá en tres actuaciones diferenciadas y que deberá salir de nuevo a licitación. Bazo ha explicado que el consistorio trabaja en esta nueva fórmula "para poder avanzar por fases en la mejora del complejo deportivo", uno de los equipamientos municipales que el gobierno local quiere dejar encauzado durante la actual legislatura.