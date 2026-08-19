La dimisión de la coordinadora de Urgencias de Cáceres eleva la presión sobre el SES

La dimisión de la coordinadora del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres (HUC) ha elevado la presión sobre el Servicio Extremeño de Salud (SES) después de que los facultativos adjuntos del servicio trasladaran por escrito a la Gerencia su preocupación por una situación que calificaron de “crítica” y alertaran de los riesgos derivados de la sobrecarga asistencial y la falta de personal. La salida de la responsable se produce además después de que el SES haya defendido que Urgencias cuenta actualmente con “más plantilla que nunca” y haya anunciado la incorporación de seis nuevos médicos.

La dimisión se conoce apenas unos días después de que los médicos adjuntos remitieran a la Dirección Médica y a la Gerencia del Área de Salud de Cáceres un escrito en el que advertían de que la acumulación de pacientes, la saturación de los circuitos asistenciales y la insuficiencia de recursos humanos podían provocar demoras en los diagnósticos y tratamientos y comprometer la seguridad de los pacientes.

Los profesionales sostenían que la capacidad operativa del servicio se encontraba deteriorada por la combinación de una disminución de efectivos médicos disponibles y un incremento constante del volumen y complejidad de los pacientes atendidos. En su escrito aseguraban que la plantilla resultaba insuficiente para afrontar la presión asistencial y denunciaban situaciones de “sobrecarga extrema”, además de dificultades para cubrir turnos y un aumento de los tiempos de espera.

La respuesta del SES se produjo después de hacerse pública esta advertencia. La Administración sanitaria extremeña asegura que la asistencia está garantizada y defiende que el Servicio de Urgencias del HUC dispone actualmente de 38 facultativos, frente a los 32 con los que contaba en enero de 2023. El Ejecutivo regional utiliza este incremento para sostener que el servicio tiene seis médicos más que hace tres años y “más plantilla que nunca”.

El SES anuncia seis incorporaciones y cambios organizativos

Junto a esta respuesta, el SES ha anunciado la incorporación de seis médicos más al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres. La Administración sostiene que mantiene una comunicación permanente con los profesionales y que la Gerencia del Área de Salud se ha reunido recientemente con representantes del servicio para analizar las necesidades planteadas.

Como resultado de estos encuentros, el SES prevé impulsar distintas medidas organizativas que, según ha señalado, vienen siendo reclamadas desde hace tiempo por los propios profesionales y están relacionadas con aspectos del funcionamiento del servicio que se arrastran desde la apertura del HUC.

La Administración mantiene así que el problema no responde únicamente a una cuestión de número de facultativos y asegura que está evaluando de forma permanente la actividad asistencial, los recursos disponibles y las necesidades organizativas para garantizar una atención segura y de calidad.

Un "parche" para el PSOE extremeño

El PSOE extremeño considera que la salida de la responsable constituye una "señal especialmente grave" después de los meses de advertencias sobre la situación del servicio.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha afirmado que la dimisión es “la muestra más evidente” de lo que, a su juicio, está ocurriendo en la sanidad pública extremeña y ha señalado que confirma que las advertencias realizadas por su partido no eran una "cuestión política", sino una "situación que los profesionales sanitarios llevan meses trasladando".

Gil Rosiña ha cuestionado además que la Consejería de Salud pueda limitar su respuesta a una cifra de plantilla o a nuevas contrataciones. En este sentido, ha calificado la incorporación de los seis médicos anunciada por el SES como un “parche” ante un problema que considera más amplio y que, según ha defendido, afecta también a otros ámbitos de la sanidad pública extremeña.

La portavoz socialista ha reclamado a la Consejería una “reconsideración profunda” de la gestión sanitaria y ha situado el problema en la falta de planificación, coordinación y capacidad de gestión del SES. A su juicio, la dimisión de una responsable que llevaba meses trasladando las dificultades del servicio debería hacer “saltar todas las alarmas” de la Administración sanitaria.