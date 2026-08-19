Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: ¿Para qué sirven las sensaciones negativas?

¿Quién no conoce a estas señoras engalonadas de oscuros colores que pueblan nuestro mundo interior? Llamamos interior a aquello que se alberga por dentro de nuestra piel, la parte que intentamos no se vea pero que se manifiesta de formas mil para las atentas miradas de los otros. Brotan del corazón, o por lo menos parece que de él salen, quizás porque es la parte más sensible de cuantas componen nuestra corpórea realidad.

Sí, nacen, brotan, se extienden en ocasiones por algún que otro asunto de lo que llamamos exterior, otras sin aparente causa se pasean por esos adentros que intentamos definir. Están, son una parte de nosotros y en ocasiones todo un nosotros que se emborracha de estos negros colores que tanto nos hacen sufrir. Somos amargura, rabia, desconfianza, miedo, violencia, envidia, vergüenza, rencor, si no todas sí una de ellas o varias a la vez; todas ellas nos quitan fuerza, luz, ganas de vivir, pero deben estar para algo, deben tener su utilidad; ¿cuál es? No lo sé. Quizás son a modo de límites para convivir con los otros, para mostrar un grito a los otros de nuestro malestar.

Al igual que cuando las lágrimas salen de nuestros ojos son un aviso a los demás de que estamos llorando, apenados para ser reconfortados por esos otros necesarios. ¿Están como candiles en medio de la nube de sensaciones de nuestro espacio interior? ¿Acaso son guías que nos ayudan a ver para cambiar aquello que debe ser cambiado? ¿Son parte del equilibrio global de la persona para convivir con los demás? Piezas necesarias, supongo, en la cultura necesaria para sobrevivir. Artilugios biológicos cargados de inteligencia vital para encontrar el camino junto a los otros necesarios en el tránsito por la experiencia de la vida; son densas aglomeraciones evolutivas para encontrar las respuestas que el hombre se plantea para sobrevivir desde la consciencia. Amigas que se dulcifican si así son tratadas, inteligencia de nuestra inteligencia, ojos de nuestros ojos.Amigas, por tanto.