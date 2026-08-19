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Salud y bienestar

Una fisioterapeuta lanza en Cáceres un programa de ejercicio adaptado para mayores de 70 años

La iniciativa busca concienciar a las personas mayores sobre la importancia de mantenerse en movimiento y prevenir lesiones más allá de la actividad cotidiana

Cristina Costa Miguel, fisioterapeuta.

Cristina Costa Miguel, fisioterapeuta. / Cedida

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El ejercicio físico dirigido a las personas mayores de 70 años continúa siendo una asignatura pendiente en muchos gimnasios, donde este colectivo suele participar en las mismas clases y realizar ejercicios similares a los del resto de usuarios, sin tener en cuenta sus necesidades y capacidades específicas. Ante esta situación, Cristina Costa, fisioterapeuta en Cáceres con 16 años de experiencia, ha puesto en marcha un programa de entrenamiento especializado para personas mayores de 70 años, o menores que también necesiten una adaptación, en su nueva clínica. La iniciativa busca ofrecer un ejercicio personalizado y adaptado a las características de cada persona, con el objetivo de cubrir una necesidad que, según Costa, actualmente no está suficientemente atendida.

Deporte a medida para las personas mayores

"Este programa consiste en un entrenamiento funcional, similar al que puede realizar una persona joven, pero adaptado a las necesidades de las personas mayores. A medida que envejecemos, el movimiento puede estar más limitado, pueden aparecer más dolencias y se pierde fuerza, por lo que considero fundamental adaptar los ejercicios a las capacidades de cada persona. Me he dado cuenta de que existen pocas opciones de entrenamiento realmente dirigidas a la población mayor. No tengo nada en contra de los gimnasios, pero personalmente creo más en un deporte guiado y supervisado, en el que el ejercicio esté centrado en la persona y en sus necesidades", explica Costa.

Más movimiento para cuidar el cuerpo y prevenir lesiones

Por otro lado, la experta señala que, desde que comenzó a ejercer como fisioterapeuta en 2010, ha comprobado la importancia de relajar el cuerpo, prevenir lesiones y aliviar el dolor. Sin embargo, con el paso de los años ha llegado a la conclusión de que estos objetivos no pueden alcanzarse plenamente sin incorporar el movimiento a la rutina diaria. Por ello, considera fundamental concienciar a la población sobre la necesidad de practicar ejercicio de forma habitual y no limitar la actividad física a los desplazamientos cotidianos.

En este sentido, explica que algunas personas le aseguran que ya hacen ejercicio porque, por ejemplo, van andando a hacer la compra. Sin embargo, considera que este tipo de actividad no es suficiente y recomienda reservar entre 30 minutos y una hora al día para caminar de manera continuada, realizar una ruta de unos pocos kilómetros o practicar disciplinas como pilates, yoga o barre, que permiten trabajar el cuerpo de forma más específica.

Barre, una disciplina que combina fuerza, movilidad y conciencia corporal

Junto al entrenamiento adaptado para personas mayores, el centro también incorpora disciplinas como pilates, yoga y barre, aunque Costa pone el foco especialmente en esta última. El barre parte de algunos principios del pilates y los combina con movimientos inspirados en el ballet clásico y el yoga, con ejercicios realizados en una barra y caracterizados por su precisión, fluidez y repetición. Para la fisioterapeuta, este tipo de actividad refleja una idea que considera fundamental: la necesidad de mantener el cuerpo activo en el día a día, especialmente en personas que pasan muchas horas sentadas o sometidas a esfuerzos físicos.

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Ejercicios de barre.

Ejercicios de barre. / ELLE

En cuanto a sus características, se trata de una actividad de bajo impacto que trabaja de forma continuada distintos grupos musculares y pone especial atención en la movilidad y la postura. Los ejercicios inciden en zonas como las piernas, los glúteos, los brazos y el abdomen, además de favorecer una mayor conciencia corporal y una correcta alineación de la columna. Costa señala que, al combinar movimientos de pequeña amplitud y numerosas repeticiones, el barre permite trabajar la fuerza y la movilidad sin recurrir a ejercicios de alto impacto.

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