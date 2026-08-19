"La imagen es calamitosa": el edificio abandonado de Reyes Huertas de Cáceres vuelve a preocupar tras el incendio

Apenas unos minutos separan el paseo de Cánovas de Cáceres del edificio "calamitoso" de la calle Antonio Reyes Huertas. Una distancia corta en el mapa, pero que parece mucho mayor cuando se contempla el estado en el que se encuentra el inmueble, un antiguo edificio de la Junta de Extremadura que lleva años acumulando suciedad, desperfectos y señales de abandono.

El reciente incendio de este lunes que obligó a la intervención de los bomberos ha vuelto a poner el foco sobre un inmueble que los vecinos llevan tiempo señalando como un punto problemático. Las llamas se localizaron en la parte trasera, a la altura del primer piso, y para acceder al interior fue necesario abrir una de las puertas con una sierra eléctrica. Durante la actuación, además, se pudo observar el derrumbe de una pequeña parte del techo.

Ahora, más allá del fuego, la preocupación vuelve a estar en lo que ocurre dentro y alrededor del edificio. Vandalismo, basura, personas que entran y salen e incluso vecinos que aseguran que algunos llegan a dormir en el interior han convertido el inmueble en una imagen difícil de encajar a escasos minutos del corazón de la ciudad.

Pablo Parra

Regino, vecino de la zona, reconoce que buena parte de lo que conoce le llega por comentarios, pero considera evidente el deterioro. "La imagen ahora es calamitosa, porque es un edificio que tiene importancia. Ya no tiene más que verlo", señala.

"Se mete dentro gente incluso a dormir"

El uso que se está dando al inmueble es precisamente una de las cuestiones que más inquietan. Regino explica que, según lo que ha podido saber, "vienen chicos de diferentes edades y se meten por ahí a dar un poco de vandalismo".

También asegura que el edificio se utiliza para pernoctar y que en su interior se producen problemas. "Se mete dentro gente incluso a dormir y hay broncas. Y luego ya, claro, si le prenden fuego, pues ya es...", lamenta.

Galería | Así se encuentra el edificio abandonado de Antonio Reyes Huertas en Cáceres / Pablo Parra

Una situación que, a juicio de los vecinos, no es nueva. El fuego del lunes ha servido, precisamente, para hacer más visible un problema que llevaba tiempo instalado. Los vecinos ya advertían de que "era cuestión de tiempo que ocurriera algo así".

Uno de ellos, Francisco Javier, fue quien dio la voz de alarma al detectar las llamas. "Venía a sacar a los perritos y he visto unas llamas por fuera porque alguien le habrá prendido fuego al edificio", relataba tras el incendio. Según explicaba entonces, en el inmueble "hay gente que duerme, que entra y sale" y también jóvenes, a los que tildó de "niñatos", que acuden a vandalizarlo.

Un edificio con pasado y, por ahora, sin futuro definido

El inmueble de Antonio Reyes Huertas no es un espacio cualquiera. Durante años albergó dependencias de la Administración autonómica y, en concreto, fue sede de la antigua Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura.

Construido en 1990, el edificio fue cedido en 2013 a los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, que proyectaban convertirlo en un centro asistencial para entre 35 y 40 personas con discapacidad, además de crear un centro de día y servicios de apoyo a familias.

Galería | Así se encuentra el edificio abandonado de Antonio Reyes Huertas en Cáceres / Pablo Parra

El proyecto, sin embargo, no llegó a convertirse en la solución que en su día se planteó para el inmueble y el paso del tiempo ha ido dejando una huella cada vez más evidente.

En enero, la Consejería de Salud y Servicios Sociales señaló a este diario que "en estos momentos se están estudiando las posibilidades para el inmueble" y que se estaban "barajando opciones para volver a darle un uso en el ámbito social". No se concretaron entonces plazos ni actuaciones específicas. Mientras tanto, el inmueble continúa deteriorándose.

Posible utilidad

Regino considera que, detrás del abandono, hay también una oportunidad perdida. A su juicio, un edificio de estas características podría volver a tener utilidad si se recuperara. "Es un palo de dinero y se le puede dar un uso", afirma. "Porque por dentro está construido, entiendo yo, aunque esté abandonado". El vecino apunta a que las instalaciones conservan espacios que podrían servir para albergar algún tipo de servicio y recuerda que el inmueble estuvo destinado a oficinas y dependencias administrativas.

"No sé cuántas plantas tendrá habitables, pero vamos, hay despachos. Eso debe haber para montar ahí un algo, darle un servicio", señala.

Lo mismo señala una vecina, que rápidamente declara que "no puedes tener un edificio así indefinidamente. Si no se puede utilizar, habrá que cerrarlo bien; y si se puede recuperar, habrá que recuperarlo".

Galería | Así se encuentra el edificio abandonado de Antonio Reyes Huertas en Cáceres / Pablo Parra

A las ventanas rotas, los grafitis y la acumulación de suciedad se suma la presencia de ratas e insectos, y también la cubierta ha sido motivo de preocupación. Vecinos de la zona han advertido en ocasiones anteriores de su deterioro y del riesgo que supone durante episodios de viento fuerte. "La última vez se levantó pero volvió a caer encima. La siguiente podría salir volando y dar a alguien", relataba otro vecino.

160 firmas para pedir una solución

La situación llegó incluso a traducirse en una movilización vecinal. Residentes de la zona recogieron alrededor de 160 firmas que fueron remitidas tanto a la Junta de Extremadura como al Ayuntamiento de Cáceres para reclamar medidas ante el estado del inmueble. Ahora, el incendio vuelve a poner el edificio en primer plano.

Regino no tiene una respuesta concreta sobre qué debería hacerse con él y deja la pelota en el tejado de la Administración. "La Administración es la que tiene que decir qué hace con esto", apunta.

Galería | Así se encuentra el edificio abandonado de Antonio Reyes Huertas en Cáceres / Pablo Parra

Sí tiene claro, en cambio, que dejar pasar el tiempo no parece una solución. "Aquí hay cierto abandono", sostiene. Y, mientras el edificio sigue cerrado a su futuro, su presente parece cada vez más claro: basura, vandalismo, entradas constantes y un deterioro que da asco y ya no solo afecta a su aspecto, sino que ha terminado convirtiéndolo en un foco de preocupación para quienes viven a su alrededor.

A pocos minutos del centro de Cáceres, un inmueble que nació para albergar servicios públicos permanece hoy a la espera de que alguien decida qué hacer con él. El mismo edificio tiene grafiteadas las dos palabras que resumen la situación: "abandono" y "desidia".