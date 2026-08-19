Más de un millón para instalar sirenas y salas de emergencia en tres presas de Cáceres

La seguridad en torno a tres de las principales presas del norte de la provincia de Cáceres dará un nuevo paso a partir de este otoño. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha destinado 1.046.617 euros a implantar los planes de emergencia de las presas de Gabriel y Galán, Valdeobispo y Jerte, unas actuaciones que incluirán sirenas para avisar a la población, salas de emergencia y sistemas específicos para gestionar situaciones críticas.

Los trabajos comenzarán el 1 de octubre de 2026 y cuentan con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). La finalidad de estos planes es reducir los riesgos ante posibles episodios extraordinarios y establecer un procedimiento coordinado de actuación en caso de emergencia.

Una vez aprobados los correspondientes planes, la CHT procederá a su implantación física. Además de las sirenas de aviso, cada presa dispondrá de una sala de emergencia y de un sistema para gestionar estas situaciones. El dispositivo se completará con formación específica para el personal, material divulgativo y simulacros en coordinación con Protección Civil.

Presa de Gabriel y Galán. / Cedida a El Periódico

Las tres infraestructuras desempeñan un papel destacado en la regulación de avenidas y el riego en el norte cacereño. En el caso de la presa de Jerte, además, resulta fundamental para el abastecimiento de agua de Plasencia.

Una avenida de 400 metros cúbicos por segundo

La decisión llega después de dos años en los que estos embalses han tenido que responder ante episodios de caudales especialmente elevados. La Confederación ha señalado que la gestión realizada durante las avenidas extraordinarias de 2025 y 2026 evitó daños significativos a personas y bienes, al permitir reducir considerablemente el agua liberada aguas abajo respecto a la que entraba en los embalses.

Uno de los episodios más destacados se produjo el 5 de febrero de 2026 en la presa de Jerte. Según los datos facilitados por la CHT, la infraestructura recibió una avenida con caudales de hasta 400 metros cúbicos por segundo, mientras que la salida quedó limitada a 200 metros cúbicos por segundo.

Es decir, la presa consiguió reducir a la mitad el caudal que recibía durante ese episodio extraordinario, amortiguando así sus efectos aguas abajo.

Dos contratos y obras desde octubre

La empresa Lafcarr Project & Design S.L. ha resultado adjudicataria de los dos contratos previstos.

La implantación conjunta de los planes de emergencia de las presas de Gabriel y Galán y Valdeobispo supondrá 694.996,17 euros (IVA incluido), mientras que las actuaciones correspondientes a Jerte alcanzarán los 351.621,16 euros.

Los plazos de ejecución serán de diez meses para el primero de los contratos y ocho meses para el de Jerte, respectivamente, a partir del inicio de los trabajos previsto para el próximo 1 de octubre.

Con estas actuaciones, las tres presas incorporarán un sistema preparado no solo para gestionar técnicamente una eventual emergencia, sino también para alertar de forma directa a los núcleos de población afectados mediante sirenas y coordinar la respuesta con los servicios de Protección Civil.