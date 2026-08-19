El SES anuncia cambios en Urgencias de Cáceres tras alertar los médicos de una situación “crítica”

El Servicio Extremeño de Salud (SES) anuncia cambios organizativos en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres (HUC) después de que los facultativos adjuntos hayan trasladado a la Gerencia y a las direcciones asistencial y médica del centro su preocupación por una situación que califican de “crítica” y que, según advierten, puede suponer un “riesgo cierto para la seguridad de los pacientes”. La Administración sanitaria asegura que estas medidas se impulsarán de forma consensuada con los profesionales y que están relacionadas con aspectos de funcionamiento que, según señala, se arrastran desde la apertura del hospital.

Los médicos aseguran que el servicio se ve obligado en numerosos momentos a trabajar en condiciones de “sobrecarga extrema”

Los médicos de Urgencias comunicaron formalmente a la dirección del centro su preocupación por la concurrencia de dos factores: la disminución de efectivos médicos disponibles y el incremento constante del volumen y complejidad de los pacientes atendidos. En su escrito, los facultativos consideran que la plantilla actual resulta "insuficiente para responder a la presión asistencial" y aseguran que el servicio se ve obligado en numerosos momentos a trabajar en condiciones de “sobrecarga extrema”.

Los médicos alertan de riesgos para los pacientes

La advertencia de los profesionales va más allá de las condiciones laborales. En el documento alertan de que la acumulación de pacientes pendientes de atención, la saturación de los circuitos asistenciales y la insuficiencia de recursos humanos pueden favorecer incidentes relacionados con demoras en los diagnósticos o tratamientos, especialmente en pacientes cuya evolución clínica depende de una actuación precoz.

Los facultativos sostienen además que esta situación puede provocar “perjuicios irreparables” para pacientes y familiares y reclaman que se adopten medidas antes de que puedan producirse acontecimientos adversos. También señalan que la presión continuada está incrementando el "riesgo de agotamiento físico y emocional de los profesionales" y dificultando, a su juicio, el desarrollo de una práctica clínica segura.

El SES mantiene una “comunicación permanente con los profesionales de Urgencias” y se ha reunido recientemente con sus representantes

En este contexto, el SES señala que la Dirección Gerencia del Área de Salud de Cáceres mantiene una comunicación permanente con los profesionales de Urgencias y que se ha reunido recientemente con sus representantes para analizar las necesidades organizativas planteadas. Como resultado de esos encuentros, la Administración anuncia que se impulsarán “diversas medidas organizativas” que, según afirma, los profesionales vienen solicitando “históricamente”.

El SES vincula esas medidas a determinados aspectos de funcionamiento que “se arrastran desde la apertura del HUC”, aunque no concreta cuáles serán las actuaciones que se pondrán en marcha ni cuándo comenzarán a aplicarse. La Administración tampoco detalla si las medidas afectarán a la organización de los turnos, los circuitos asistenciales o la distribución de los recursos disponibles.

El servicio suma seis facultativos desde 2023

En cuanto a la dotación de personal, el SES sostiene que el Servicio de Urgencias cuenta actualmente con “más plantilla que nunca”. Según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, el servicio disponía de 32 facultativos a fecha 1 de enero de 2023, frente a los 38 profesionales que figuran en plantilla a 13 de agosto de 2026. Son, por tanto, seis facultativos más que hace tres años, un incremento del 18,75 por ciento.

La Administración sanitaria defiende que la asistencia está “garantizada” en todos los servicios del Área de Salud de Cáceres, incluido el Servicio de Urgencias, y asegura que mantiene una evaluación permanente de la actividad asistencial, los recursos disponibles y las necesidades organizativas de los centros sanitarios.

La respuesta del SES se produce después de que los facultativos dejaran constancia formal ante la dirección del hospital de que la situación del servicio “supera en numerosos momentos la capacidad de respuesta razonable” y reclamaran medidas “con carácter prioritario” para garantizar la seguridad de los pacientes.

La Gerencia, por su parte, enmarca la actuación anunciada dentro de una línea de trabajo más amplia que se está desarrollando con los distintos servicios asistenciales del hospital mediante reuniones y espacios de trabajo destinados a identificar oportunidades de mejora y adoptar medidas organizativas. El SES asegura que este proceso busca "seguir fortaleciendo la atención sanitaria y ofrecer una asistencia segura y de calidad".