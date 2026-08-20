El Ayuntamiento de Cáceres mueve más de 700.000 euros para modernizar agua, deporte y edificios públicos

El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha una batería de actuaciones que movilizan más de 700.000 euros y que afectan a tres ámbitos distintos de la ciudad: la renovación de la red de abastecimiento de La Sierrilla, la programación municipal de actividades deportivas para la próxima temporada y la mejora de la climatización del Palacio de la Isla.

La mayor inversión corresponde precisamente a la red de agua de La Sierrilla, cuyas obras han sido adjudicadas a Fervian Vías y Áridos por 351.832,67 euros, IVA incluido. La actuación pretende renovar una infraestructura que viene registrando incidencias y fugas y mejorar la fiabilidad del suministro para los vecinos del barrio.

El proyecto contempla, por tanto, una intervención sobre una de las redes de abastecimiento que más problemas ha generado en esta zona de Cáceres. El objetivo municipal es sustituir y modernizar los elementos deteriorados para reducir las averías y garantizar un servicio más estable, según ha explicado el teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras y Contratación, Víctor Bazo.

Más de 260.000 euros para el deporte municipal

La segunda gran partida corresponde al programa de Escuelas Deportivas y Actividades Grupales Municipales para la temporada 2026/2027, cuya gestión ha sido adjudicada o propuesta para su adjudicación a distintas empresas por un importe conjunto que supera los 260.000 euros.

La mayor parte, 208.933,12 euros, corresponde al lote de Escuelas Deportivas y Actividades Grupales, mientras que los cursos municipales de natación cuentan con una partida de 19.514 euros y las actividades de escalada, con otros 4.491,52 euros. Estos tres lotes han sido adjudicados a Pebetero S.L.

A ellos se suman los 18.076,82 euros destinados a la Escuela Municipal de Equitación, cuya gestión ha sido adjudicada a El Romeral de Cáceres S.L. La programación permitirá mantener las actividades dirigidas tanto a niños como a adultos y mayores, además de las propuestas específicas de natación, escalada y equitación.

El Ayuntamiento defiende que este programa busca mantener una oferta deportiva amplia y accesible y favorecer la práctica de actividad física durante todo el año. La planificación incluye desde las escuelas dirigidas a los más pequeños hasta actividades destinadas a población adulta y mayor.

Nuevo sistema de climatización para el Palacio de la Isla

La tercera actuación destacada afecta a uno de los edificios municipales de referencia en el centro de la ciudad. El Ayuntamiento ha dado el visto bueno a la propuesta de adjudicación del suministro e instalación de un nuevo equipo de climatización para el Palacio de la Isla, por un importe de 90.629 euros, IVA incluido.

El contrato ha sido propuesto a la empresa Montaje e Instalaciones Soliex SLU y permitirá renovar el sistema de climatización de este edificio histórico, que actualmente alberga dependencias municipales y distintos espacios culturales. El Palacio de la Isla es propiedad del Ayuntamiento y acoge, entre otros servicios, áreas de Cultura y Festejos, el Archivo Histórico Municipal, biblioteca y salas de exposiciones y conferencias.

A estas actuaciones se suman otros expedientes municipales que continúan avanzando y que todavía se encuentran pendientes de valoración técnica, entre ellos la remodelación de Camino Llano y la Plaza Marrón, la rehabilitación de 17 viviendas municipales en Aldea Moret, la elaboración del Plan Director de la Ribera del Marco y el futuro servicio de Teleasistencia Domiciliaria 2027.

En conjunto, las adjudicaciones y propuestas aprobadas suponen un nuevo paquete de inversión municipal centrado en mejorar servicios básicos, mantener la oferta deportiva y actualizar edificios públicos, mientras otros proyectos vinculados al plan EDIL 'Cáceres, la ciudad que queremos' continúan su tramitación.