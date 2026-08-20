Cáceres despide Pedrilla con el son cubano de Septeto Naborí mientras el Museo Helga de Alvear lleva 'My Atlas' a Suiza

Diversas opciones culturales en la ciudad.

Septeto Naborí pone el broche de oro a los Conciertos de Pedrilla

Los Conciertos de Pedrilla pondrán este viernes, 21 de agosto, el broche de oro a su vigésimo octava edición con la actuación de Septeto Naborí, una de las formaciones de referencia del auténtico son cubano. El concierto comenzará a las 22.00 horas en los Jardines de Pedrilla. Con más de tres décadas de trayectoria, el grupo cubano mantiene viva la esencia del son y la tradición musical de Santiago de Cuba, combinando raíces, elegancia y energía en un directo marcado por el sabor y la identidad de la música popular cubana.

A lo largo de su carrera, Septeto Naborí ha llevado su propuesta a escenarios de numerosos países, acercando al público algunos de los ritmos más representativos de la tradición musical de la isla y consolidándose como uno de los exponentes de un género que forma parte esencial de la cultura cubana.

La actuación servirá también para cerrar una edición de los Conciertos de Pedrilla que ha contado con una excelente respuesta del público. La programación ha superado el millar de asistentes en cada uno de los conciertos y ha logrado además colgar el cartel de completo en actuaciones como las de Dulce Pontes y Extremejazz. Las entradas para el concierto de Septeto Naborí pueden adquirirse de forma anticipada a través de Entradium, por un precio de 5 euros. Las localidades que no se hayan vendido previamente estarán disponibles en la taquilla del Museo Pedrilla el mismo día de la actuación. Con este concierto, los Conciertos de Pedrilla despedirán una nueva edición marcada por la diversidad de estilos y la respuesta del público, con el son cubano como protagonista de una última noche destinada a poner ritmo al cierre del ciclo.

'My Atlas', de Thomas Hirschhorn, inicia en Suiza una nueva etapa internacional tras su paso por Cáceres

El Bündner Kunstmuseum de Chur (Suiza) acogerá desde este 21 de agosto una nueva etapa de My Atlas, la primera gran exposición antológica dedicada a Thomas Hirschhorn en los últimos veinte años. La muestra, comisariada por Sandra Guimarães, directora del museo, y organizada por el Museo Helga de Alvear en colaboración con la institución suiza, podrá visitarse hasta el 6 de diciembre de 2026.

Tras su presentación en Cáceres, la exposición amplía así su recorrido internacional y refuerza la proyección exterior del Museo Helga de Alvear, que continúa llevando sus proyectos de arte contemporáneo a nuevos públicos y territorios. La muestra refleja además la apuesta del museo por investigar y difundir la obra de artistas con lenguajes personales y capaces de ampliar la mirada sobre el mundo. En este sentido, Guimarães destaca la capacidad de Hirschhorn para desarrollar proyectos de gran ambición y establecer un diálogo directo con las instituciones y los espacios en los que expone. Con su llegada a Suiza, My Atlas consolida su recorrido europeo y proyecta internacionalmente el trabajo desarrollado desde Cáceres en torno al arte contemporáneo.