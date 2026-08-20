Cánovas, el paseo que los cacereños quieren conservar pero también renovar: "Si lo tuvieran bien arreglado, sería maravilloso"

El pulmón de Cáceres. A menos de medio kilómetro de la plaza Mayor. El lugar favorito de paseo de muchos cacereños. Es difícil pensar en la ciudad sin recordar el paseo de Cánovas, con sus fuentes, sus bancos, sus parques y, sobre todo, la sombra que proporcionan los numerosos árboles de la zona.

En pleno mes de agosto hay un colectivo que tiene entre sus principales aficiones pasear por allí: las personas mayores. Quien pase por Cánovas por la mañana puede encontrarse con numerosos vecinos, solos o acompañados, caminando o sentados en los bancos buscando el fresco. La cercanía de la residencia de mayores Ciudad Jardín, en la avenida de España, también contribuye a esta estampa.

Sin embargo, entre quienes utilizan habitualmente el paseo aparece una opinión que se repite: Cánovas es precioso, pero necesita una puesta a punto.

Galería | Los desperfectos del paseo de Cánovas de Cáceres / Pablo Parra

El Ayuntamiento de Cáceres tiene previsto precisamente renovar el paseo y su entorno. El proyecto cuenta con 6,5 millones de euros de financiación y contempla actuar sobre Cánovas, la avenida de España y la plaza de América. La intención municipal, según ha explicado el concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel, no es transformar completamente el espacio, sino actualizarlo, incluyendo la renovación de las infraestructuras que se encuentran bajo el paseo y el mantenimiento del arbolado existente.

Está previsto que en septiembre comiencen a conocerse los procesos vinculados al proyecto, entre ellos uno de participación ciudadana. Mientras tanto, los cacereños que pasan cada día por Cánovas tienen claro qué les gusta del paseo y qué cambiarían.

Un paseo conocido desde hace décadas

Matías lleva 61 años viviendo en Cáceres y ha visto cambiar Cánovas. Recuerda perfectamente que, cuando llegó a la ciudad, el paseo todavía era de tierra. "Así que fíjate cómo ha mejorado con respecto a hace tiempo", cuenta.

Pero precisamente por conocer esa evolución considera que ahora toca volver a actuar. A su juicio, el problema está en que algunas zonas han quedado descuidadas, especialmente las baldosas y los jardines. "Es un paseo muy bonito, pero deberían tenerlo bien arreglado. Hay baldosas que están levantadas y las zonas ajardinadas también necesitan atención", señala.

Galería | Los desperfectos del paseo de Cánovas de Cáceres / Pablo Parra

Las baldosas son las más señaladas del paseo, especialmente en épocas de lluvias gracias a esas 'bombas' que se crean y salpican por sorpresa al pisarlas.

Su crítica no resta valor a lo que considera uno de los lugares más bonitos de Cáceres. Al contrario. "Con lo precioso que es, si lo tuvieran bien arreglado, bien preparado, esto es maravilloso", resume.

También apunta a otro problema que se encuentra habitualmente durante sus paseos: los excrementos de los perros. Matías considera que debería existir una mayor vigilancia sobre los propietarios que no recogen las deposiciones. "La culpa no la tienen los perros", aclara, antes de señalar que el problema está en quienes los llevan y en la falta de control.

"El parque es lo mejor que hay"

Gregorio, en cambio, tiene una percepción más positiva del estado actual del paseo. Lo visita habitualmente y considera que, pese a los desperfectos que puedan existir, continúa siendo uno de los grandes espacios de la ciudad. "Para mí, el parque de Cánovas es lo mejor que hay", afirma.

No cree que necesite una transformación profunda. "Lo limpian y también cuidan los árboles", explica, aunque reconoce que hay elementos que podrían renovarse. Entre ellos, las mencionadas baldosas. Por eso, cuando se le pregunta qué cambiaría de la futura reforma, responde sin demasiadas dudas: "Cambiaría el suelo y el resto dejaría el parque como está".

Galería | Los desperfectos del paseo de Cánovas de Cáceres / Pablo Parra

Es precisamente el carácter del paseo lo que quiere que se conserve. "Tiene muchos árboles, muchos bancos y eso está muy bien", apunta. A su juicio, espacios así no son fáciles de encontrar en otras ciudades, especialmente dentro de zonas urbanas tan transitadas.

Las fuentes y las baldosas, en el punto de mira

Juan y Toñi son algo más críticos. Ambos acuden prácticamente a diario y creen que algunas partes del paseo han perdido el cuidado que deberían tener. "Está un poquito abandonado", resumen.

Las fuentes son uno de los elementos que utilizan como ejemplo. Señalan que algunas no funcionan y consideran que, teniendo en cuenta el valor estético del paseo, deberían mantenerse mejor. "Por lo bonito que es, se podría limpiar. Se estropean las cosas y no se arreglan", comentan.

También reparan en el estado de los alcorques. Algunos están deteriorados y presentan piedras o desniveles, mientras que otras zonas han sido reparadas. "Mientras unos están repletos de vegetación, otros no tienen nada", explica Toñi.

Galería | Los desperfectos del paseo de Cánovas de Cáceres / Pablo Parra

Lo que sí tienen claro es lo que quieren conservar. Cuando se les pregunta por lo mejor de Cánovas, la respuesta cambia completamente de tono: "Es una hermosura. Aquí hay una sombra maravillosa y se está en la gloria. Hay algo de fresco y es estupendo".

También valoran la vida que aportan las familias y los niños al paseo. "Los niños dan vida a la zona", señalan. Y por eso siguen viniendo. Viven cerca y lo recorren prácticamente todos los días. "Venimos todos los días a dar una vueltita", explican.

También destacan lo importante que es que se sitúe en el centro de la ciudad. "Esa es una ventaja que tiene. Tenemos más fuera el Príncipe, pero hay mucha cuesta y a la gente le da pereza ir. Y luego el Rodeo, con mucho sol", señala Juan.

Una reforma para actualizar Cánovas

La intervención prevista por el Ayuntamiento pretende actuar sobre el paseo y su entorno sin plantear una transformación radical. Antes de renovar el pavimento y los espacios exteriores, el proyecto contempla intervenir en las redes de saneamiento, abastecimiento y riego, además de mantener el arbolado existente.

La actuación se integra en la transformación de algunos de los principales espacios públicos de Cáceres, junto a proyectos como la avenida Virgen de la Montaña, la plaza Marrón y la Ribera del Marco.

En el caso de Cánovas, septiembre marcará un nuevo paso con la presentación de los procesos vinculados a la actuación y la participación ciudadana.

Galería | Los desperfectos del paseo de Cánovas de Cáceres / Pablo Parra

Hasta entonces, el paseo seguirá mostrando sus dos caras: la de un espacio que continúa siendo uno de los lugares más queridos por los cacereños y la de unas instalaciones que, para muchos de sus usuarios habituales, necesitan una renovación.

Porque la petición de los vecinos no parece pasar por cambiar Cánovas por completo, sino por arreglar aquello que se ha deteriorado y mantener todo lo que hace que sigan acudiendo a él cada día.