Las cifras que explican la crisis de Urgencias de Cáceres

Hay una cifra que se ha convertido en el centro del conflicto en las Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres (HUC): 38. Son los facultativos que, según el Servicio Extremeño de Salud (SES), integran actualmente la plantilla del servicio. La Administración sostiene que nunca había habido tantos médicos en el área y que la asistencia está garantizada. Los profesionales, sin embargo, advierten de que esa cifra no refleja el número de efectivos realmente disponibles para cubrir turnos y guardias en un servicio que, además, atiende cada vez a más pacientes. La dimisión de la coordinadora, que será efectiva el próximo 30 de septiembre, ha elevado ahora la presión sobre el SES por parte de los profesionales que han denunciado la situación.

La salida de la responsable se produce después de que los facultativos adjuntos trasladaran por escrito a la Dirección Médica y a la Gerencia del Área de Salud de Cáceres su preocupación por una situación que calificaron de "crítica". En su escrito alertaron de la acumulación de pacientes, la saturación de los circuitos asistenciales y la insuficiencia de recursos humanos, con posibles consecuencias sobre los tiempos de espera, los diagnósticos y tratamientos y la seguridad de los pacientes.

38 médicos frente a una disponibilidad menor

El SES sostiene que Urgencias cuenta actualmente con 38 facultativos, frente a los 32 de enero de 2023. Son seis médicos más en tres años, un incremento que lleva a la Administración a afirmar que el servicio tiene "más plantilla que nunca".

Las bajas, reducciones de jornada, exenciones de guardias y vacantes reducen la capacidad real para cubrir la actividad asistencial, apuntan los facultativos

Los profesionales introducen, sin embargo, un elemento clave en esta comparación: la plantilla no equivale a los efectivos disponibles cada día. Según explicaron a la Gerencia del SES, las bajas, reducciones de jornada, exenciones de guardias y vacantes reducen la capacidad real para cubrir la actividad asistencial. A ello se suma la dificultad para completar determinados turnos y guardias.

La discrepancia, por tanto, no se limita a cuántos médicos figuran en la plantilla, sino a cuántos están disponibles para atender una determinada carga asistencial.

Casi un 10% más de pacientes en dos años

Mientras se mantiene esta discusión sobre los recursos humanos, la actividad de Urgencias también ha crecido. El servicio atendió 74.134 pacientes en 2023 y alcanzó los 81.012 en 2025, lo que supone un incremento del 9,3% en apenas dos años.

Las cifras aparecen en un informe técnico fechado el 19 de agosto de 2026 sobre el Servicio de Urgencias del HUC, elaborado en el contexto de la situación denunciada por los facultativos.

La presión continúa en 2026. Hasta el pasado 31 de julio, las Urgencias del HUC habían registrado ya 47.378 atenciones. Los facultativos no solo hablan de un mayor volumen de pacientes, sino también de un "aumento de su complejidad", lo que "incrementa el tiempo y los recursos necesarios para atenderlos".

La combinación que describen los profesionales es, por tanto, doble: más demanda y menos disponibilidad efectiva de médicos. En su escrito hablan de "sobrecarga extrema" y advierten de que la situación puede comprometer el funcionamiento de los circuitos asistenciales.

El SES anuncia seis médicos más

La respuesta de la Administración ha incluido el anuncio de seis nuevas incorporaciones médicas para el servicio. El SES asegura además que mantiene reuniones con los profesionales y que trabaja en distintas medidas organizativas para solucionar problemas que, según reconoce, vienen planteándose desde hace tiempo.

Y sostiene que el problema no responde únicamente al número de facultativos y que algunas de las actuaciones previstas tienen que ver con la organización y funcionamiento de Urgencias. Al mismo tiempo, aseguran que la asistencia está garantizada y que se evalúan de forma permanente la actividad y las necesidades del servicio.

Si bien estas declaraciones del SES se produjeron antes de hacerse pública la dimisión de la coordinadora de Urgencias.

Así, las cifras dejan dos lecturas enfrentadas. El SES pone sobre la mesa 38 facultativos, seis más que en 2023, y otros seis en camino. Los profesionales ponen el foco en la disponibilidad real de esos médicos y en una actividad que ha aumentado un 9,3% en dos años.