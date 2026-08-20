Sanidad
Las cifras que explican la crisis de Urgencias de Cáceres
La dimisión de la coordinadora del servicio, efectiva el 30 de septiembre, aflora la discrepancia entre los datos del SES y la realidad que denuncian los facultativos
El SES establece que las interconsultas solicitadas por Urgencias a otros especialistas deberán ser atendidas en un plazo máximo de dos horas
Hay una cifra que se ha convertido en el centro del conflicto en las Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres (HUC): 38. Son los facultativos que, según el Servicio Extremeño de Salud (SES), integran actualmente la plantilla del servicio. La Administración sostiene que nunca había habido tantos médicos en el área y que la asistencia está garantizada. Los profesionales, sin embargo, advierten de que esa cifra no refleja el número de efectivos realmente disponibles para cubrir turnos y guardias en un servicio que, además, atiende cada vez a más pacientes. La dimisión de la coordinadora, que será efectiva el próximo 30 de septiembre, ha elevado ahora la presión sobre el SES por parte de los profesionales que han denunciado la situación.
La salida de la responsable se produce después de que los facultativos adjuntos trasladaran por escrito a la Dirección Médica y a la Gerencia del Área de Salud de Cáceres su preocupación por una situación que calificaron de "crítica". En su escrito alertaron de la acumulación de pacientes, la saturación de los circuitos asistenciales y la insuficiencia de recursos humanos, con posibles consecuencias sobre los tiempos de espera, los diagnósticos y tratamientos y la seguridad de los pacientes.
38 médicos frente a una disponibilidad menor
El SES sostiene que Urgencias cuenta actualmente con 38 facultativos, frente a los 32 de enero de 2023. Son seis médicos más en tres años, un incremento que lleva a la Administración a afirmar que el servicio tiene "más plantilla que nunca".
Las bajas, reducciones de jornada, exenciones de guardias y vacantes reducen la capacidad real para cubrir la actividad asistencial, apuntan los facultativos
Los profesionales introducen, sin embargo, un elemento clave en esta comparación: la plantilla no equivale a los efectivos disponibles cada día. Según explicaron a la Gerencia del SES, las bajas, reducciones de jornada, exenciones de guardias y vacantes reducen la capacidad real para cubrir la actividad asistencial. A ello se suma la dificultad para completar determinados turnos y guardias.
La discrepancia, por tanto, no se limita a cuántos médicos figuran en la plantilla, sino a cuántos están disponibles para atender una determinada carga asistencial.
Casi un 10% más de pacientes en dos años
Mientras se mantiene esta discusión sobre los recursos humanos, la actividad de Urgencias también ha crecido. El servicio atendió 74.134 pacientes en 2023 y alcanzó los 81.012 en 2025, lo que supone un incremento del 9,3% en apenas dos años.
Las cifras aparecen en un informe técnico fechado el 19 de agosto de 2026 sobre el Servicio de Urgencias del HUC, elaborado en el contexto de la situación denunciada por los facultativos.
La presión continúa en 2026. Hasta el pasado 31 de julio, las Urgencias del HUC habían registrado ya 47.378 atenciones. Los facultativos no solo hablan de un mayor volumen de pacientes, sino también de un "aumento de su complejidad", lo que "incrementa el tiempo y los recursos necesarios para atenderlos".
La combinación que describen los profesionales es, por tanto, doble: más demanda y menos disponibilidad efectiva de médicos. En su escrito hablan de "sobrecarga extrema" y advierten de que la situación puede comprometer el funcionamiento de los circuitos asistenciales.
El SES anuncia seis médicos más
La respuesta de la Administración ha incluido el anuncio de seis nuevas incorporaciones médicas para el servicio. El SES asegura además que mantiene reuniones con los profesionales y que trabaja en distintas medidas organizativas para solucionar problemas que, según reconoce, vienen planteándose desde hace tiempo.
Y sostiene que el problema no responde únicamente al número de facultativos y que algunas de las actuaciones previstas tienen que ver con la organización y funcionamiento de Urgencias. Al mismo tiempo, aseguran que la asistencia está garantizada y que se evalúan de forma permanente la actividad y las necesidades del servicio.
Si bien estas declaraciones del SES se produjeron antes de hacerse pública la dimisión de la coordinadora de Urgencias.
Así, las cifras dejan dos lecturas enfrentadas. El SES pone sobre la mesa 38 facultativos, seis más que en 2023, y otros seis en camino. Los profesionales ponen el foco en la disponibilidad real de esos médicos y en una actividad que ha aumentado un 9,3% en dos años.
Las medidas extraordinarias que el SES ha activado para desatascar las Urgencias de Cáceres
La Gerencia del Área de Salud de Cáceres ha establecido un conjunto de medidas excepcionales y temporales para reorganizar la atención a los pacientes que permanecen en Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres a la espera de valoración por otros servicios o de ingreso. La instrucción interna, en vigor desde el 14 de agosto, estará inicialmente activa durante tres meses y será revisada periódicamente.
Una de las principales novedades es que las interconsultas solicitadas por Urgencias a otros especialistas deberán ser atendidas en un plazo máximo de dos horas, salvo circunstancias excepcionales. Si transcurrido ese tiempo no se ha producido la valoración, el caso deberá comunicarse a la Dirección Médica o al jefe de guardia para adoptar las medidas necesarias.
El protocolo contempla incluso que, cuando un paciente esté pendiente de una valoración especializada y reúna criterios de ingreso, pueda ser ingresado directamente en el servicio correspondiente, que deberá realizar la valoración clínica con carácter urgente. La medida pretende evitar que la espera de una interconsulta prolongue innecesariamente la permanencia del paciente en Urgencias.
También se refuerza el papel de Medicina Interna, que deberá realizar a primera hora de la mañana una valoración de los pacientes pendientes de Urgencias. En aquellos casos en los que no sea necesario el ingreso pero el paciente permanezca en el servicio a la espera de pruebas o resultados, la responsabilidad asistencial podrá pasar al servicio correspondiente.
El documento establece además medidas específicas para distintos servicios y evidencia las dificultades derivadas de la disponibilidad de especialistas y residentes. En Psiquiatría, por ejemplo, la Gerencia reconoce una "importante sobrecarga asistencial" y una limitación para asumir las primeras llamadas durante las mañanas. En Urología y Oftalmología, se regulan asimismo los circuitos de atención cuando no existe un residente de guardia.
La instrucción afecta, por tanto, a la organización de buena parte del circuito hospitalario que comienza en Urgencias, y no únicamente al funcionamiento interno del propio servicio. La Gerencia plantea estas actuaciones como una respuesta temporal para mejorar los tiempos de atención, evitar estancias prolongadas y reforzar la coordinación entre Urgencias y el resto de especialidades.
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