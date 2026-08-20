La revista ELLE no llega a Cáceres y deja a los lectores sin el colorete de Charlotte Tilbury: "El año pasado ya ocurrió algo parecido"

El nuevo número de la revista ELLE, que este jueves salía a la venta acompañado de un colorete de la firma Charlotte Tilbury, ha generado expectación en Cáceres, pero también cierta frustración entre quienes esperaban encontrarlo en los puntos de venta de la ciudad. Desde las 7.00 horas, vecinos se han acercado a quioscos y estancos para intentar hacerse con un ejemplar, aunque, por el momento, ninguno ha podido conseguir la revista.

Una larga cola desde las siete de la mañana

Desde el quiosco Valentín Harto, situado en el paseo de Cánovas, señalan que la expectación comenzó desde primera hora de la mañana. Según explican, alrededor de las 7.00 horas ya se había formado una larga cola de personas que esperaban conseguir este número de la revista. "Desde ELLE nos han enviado un correo para darnos las gracias por nuestro trabajo en el quiosco, pero lo cierto es que a Cáceres no ha llegado la revista. No sabemos si puede llegar mañana con el reparto. Además, el año pasado ya ocurrió algo parecido y este número tampoco llegó a la ciudad. Hoy ha venido muchísima gente a preguntar por la revista y a intentar conseguirla; se nos está yendo un poco la cabeza con la expectación que se ha generado", afirman desde el quiosco.

En el quiosco situado en la avenida Virgen de Guadalupe, uno de los establecimientos de prensa más antiguos de Cáceres, también confirman que el esperado número de ELLE no ha llegado a la ciudad. Su propietario explica que desconoce si los ejemplares llegarán a lo largo del día, aunque lo habitual es que la prensa se distribuya a primera hora de la mañana, por lo que la ausencia de la revista resulta especialmente llamativa.

Solo 60.000 ejemplares para toda España

La escasez de ejemplares puede estar relacionada con la limitada tirada de esta edición. Según han confirmado desde ELLE, en esta ocasión se han distribuido 60.000 revistas en toda España, una cifra reducida para una publicación de alcance nacional y que ayuda a explicar las dificultades que están encontrando algunos lectores para hacerse con ella. El número ha despertado especial interés por incluir como regalo un colorete de Charlotte Tilbury, una firma británica de cosmética de lujo que se ha convertido en uno de los principales reclamos de esta edición. El producto forma parte de la promoción con la que la revista ha acompañado este lanzamiento y ha contribuido a aumentar la expectación en torno a su llegada a los quioscos.

Los quioscos, pendientes de un posible reparto

Por el momento, los lectores cacereños tendrán que esperar para saber si finalmente podrán hacerse con este número de ELLE. Los quioscos de la ciudad permanecen a la espera de un posible reparto durante las próximas horas, aunque todavía no existe confirmación de cuándo llegarán los ejemplares. Mientras tanto, la expectación continúa entre quienes desde primera hora han recorrido distintos puntos de venta en busca de una revista que, por ahora, sigue sin aparecer en Cáceres.