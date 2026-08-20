La sencilla prueba de orina que recomienda un nefrólogo de Cáceres para detectar a tiempo enfermedades renales

Nicolás Marigliano es médico en Cáceres desde 1982 y especialista en Nefrología. Su experiencia le permite ofrecer una visión cercana sobre la salud renal y sobre algunos de los principales factores que pueden afectar al funcionamiento de los riñones. Con él repasamos cuáles son las enfermedades renales más frecuentes y qué podemos hacer en nuestro día a día para cuidar mejor nuestra salud, desde cómo controlar el colesterol y reducir el exceso de azúcar hasta la importancia de utilizar la sal de forma adecuada.

Diabetes e hipertensión, entre las principales amenazas para los riñones

El especialista señala que entre las principales causas de la enfermedad renal crónica se encuentran la diabetes, la hipertensión, las infecciones urinarias y otras patologías que pueden afectar a la unidad funcional del riñón. Entre las enfermedades más frecuentes destacan, precisamente, la diabetes y las patologías de origen cardiovascular, especialmente la hipertensión. En cuanto a la prevención, destaca la importancia de mantener unos hábitos de vida saludables y, especialmente, de cuidar la alimentación. Recomienda seguir dietas que eviten un aumento de los niveles de colesterol y, en el caso de las personas con hipertensión, reducir el consumo de sal para ayudar a mantener la presión arterial bajo control.

Hábitos de vida saludable. / Cedida

Controlar la sal y el azúcar, claves para la salud

"La hipertensión puede prevenirse, en buena medida, mediante una alimentación adecuada y el control del colesterol. Aunque en España contamos con una dieta mediterránea que, en principio, es saludable, es frecuente que se produzcan excesos. En este sentido, considero fundamental concienciar a la población sobre la importancia de cuidar la alimentación y, especialmente, de controlar el consumo de grasas y azúcares. El problema es que no siempre resulta sencillo mantener estos hábitos, porque nos gusta comer bien y tendemos a excedernos. Por eso, debemos prestar especial atención a las grasas, evitar los excesos y reducir el consumo de azúcares, especialmente los presentes en muchos alimentos ultraprocesados que forman parte de la alimentación diaria de numerosas personas. En cuanto a la sal, está demostrado que un consumo elevado supone una mayor carga de trabajo para los riñones, ya que la sal favorece la retención de líquidos. Esta retención hace que el organismo tenga que trabajar más para eliminar ese exceso y también obliga al corazón a realizar un mayor esfuerzo. Por eso, la recomendación general es no superar aproximadamente los cinco gramos de sal al día, teniendo en cuenta tanto la que se añade durante la preparación de los alimentos como la que consumimos en las comidas. Afortunadamente, esta concienciación empieza a notarse también en los restaurantes, donde cada vez es más habitual que se utilice menos sal en la elaboración de los platos y que el salero se sirva aparte. De esta manera, cada persona puede decidir si quiere añadir más, aunque siempre hay que tener presente que un mayor consumo de sal puede resultar perjudicial para la salud", explica el doctor.

Una señal temprana que puede revelar una alteración renal

El especialista también ha puesto el foco en la importancia de la prevención y en la detección precoz de posibles problemas renales. En este sentido, destaca el valor de la microalbuminuria como uno de los primeros indicadores que pueden alertar a los nefrólogos de una posible alteración de la función renal. Se trata de una prueba sencilla, que consiste en recoger una muestra de orina y que puede realizarse fácilmente en cualquier centro de salud, por lo que considera fundamental que la población conozca su utilidad para detectar de forma temprana una posible enfermedad renal.