El SES busca jardinero para los hospitales de Cáceres: así será el mantenimiento

Los jardines y zonas verdes de los tres hospitales de Cáceres tendrán durante los próximos años un servicio específico de conservación. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha sacado a licitación por 177.257,14 euros el mantenimiento de estas áreas, que se reparten por diferentes puntos de los centros sanitarios.

En total, el pliego establece 23 zonas de actuación: doce en el Hospital Universitario de Cáceres (HUC), ocho en el Hospital San Pedro de Alcántara y otras tres en el Hospital Nuestra Señora de la Montaña.

No se trata, por tanto, de cuidar únicamente los jardines situados junto a las entradas. El contrato incluye rotondas, terraplenes, perímetros de los edificios, aparcamientos, patios interiores, accesos y otras zonas no asfaltadas ni pavimentadas de los tres hospitales.

Rotondas y aparcamiento del Universitario

El centro que concentra más zonas de actuación es el Hospital Universitario de Cáceres. Los trabajos deberán desarrollarse en doce espacios diferentes.

Entre ellos están la rotonda exterior del nuevo vial de acceso al hospital, la rotonda del SES y sus siete isletas periféricas, el helipuerto y el patio interior de urgencias-cocina, además de un terraplén situado en la parte trasera del edificio.

Exterior del Hospital Universitario de Cáceres, en una imagen de archivo. / El Periódico

También se incluye el acerado peatonal de acceso a la zona del velatorio y el terraplén de la farmacia, la rotonda de acceso desde la rotonda del Cuartillo y el aparcamiento de la zona sur.

La empresa deberá ocuparse igualmente de la rotonda con el monumento de la entrada principal y el acerado peatonal que conduce a la puerta, así como del perímetro del recinto que linda con el Centro de Cirugía de Mínima Invasión.

A estas áreas se suman el aparcamiento situado junto al hospital, el perímetro próximo al nuevo vial de acceso y la subestación eléctrica, una zona formada por una isleta, el terraplén de prolongación de la cafetería y el acceso al hospital de día, además de los patios interiores.

Los terraplenes del San Pedro de Alcántara

En el Hospital San Pedro de Alcántara, las actuaciones se distribuirán por otras ocho áreas. La primera corresponde a la rotonda exterior situada junto al acceso de los trabajadores. También se incluye la zona periférica paralela a la avenida Pablo Naranjo y diferentes terraplenes: el del acceso a las traseras de la cocina, el del acceso a Urgencias y el que linda con el edificio anexo de la base de la UME.

El contrato contempla además todo el perímetro trasero del edificio principal, desde las torres de refrigeración hasta los aparcamientos, el perímetro situado en la zona del Materno Infantil y otro terraplén junto a la entrada de trabajadores y la parcela próxima a la cocina.

La parte trasera del Provincial

El hospital Nuestra Señora de la Montaña cuenta con tres zonas concretas de actuación. La primera corresponde al perímetro situado en la parte trasera del hospital. La segunda se encuentra en el perímetro interior próximo al acceso a Urgencias del PAC y la tercera comprende el perímetro del acceso principal y el lateral del antiguo acceso a las cocinas.

Riego, siega y poda

El trabajo no consistirá simplemente en mantener limpia la vegetación. El pliego detalla una larga lista de tareas que tendrá que asumir la empresa adjudicataria.

En el Hospital Universitario de Cáceres se contempla el riego, que podrá realizarse de forma diaria o esporádica dependiendo de las condiciones del terreno y del clima. También deberán revisarse las bocas y sistemas de riego para garantizar un uso adecuado del agua.

El césped tendrá que mantenerse por debajo de los seis centímetros de altura, con un mínimo establecido de 34 unidades de siega. Además, habrá dos abonados anuales tanto para el césped como para setos, arbustos y árboles.

Un jardinero cortando el césped. / Ayuntamiento de Mérida

Los trabajos incluyen también escarificado de praderas, entrecavado y eliminación de malas hierbas, rastrillado, desbroce y limpieza constante de las zonas verdes. Antes del verano deberá realizarse un desbroce de toda la superficie posterior para reducir el riesgo de incendios.

Árboles, arbustos y plagas

El mantenimiento alcanza también al arbolado. El contrato contempla podas de mantenimiento, formación y limpieza de los árboles, eliminando ramas secas, enfermas, cruzadas o excesivamente juntas, además de los conocidos como chupones.

Las podas deberán realizarse en la época más adecuada para cada especie y, en condiciones normales, preferentemente entre noviembre y febrero. Los árboles deberán ser revisados por un especialista de la empresa adjudicataria. También se actuará sobre los arbustos, setos y otras especies vegetales.

Y si aparecen plagas o enfermedades, el servicio contempla tratamientos tanto preventivos como de actuación inmediata. El preventivo se realizará dos veces al año, mientras que cualquier plaga que aparezca deberá ser tratada cuando sea detectada.