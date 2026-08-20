Conmoción en Cáceres por la muerte de Inés, la arquera que aprendió a tirar con 70 años y nunca dejó de entrenar

El tiro con arco extremeño está de luto tras el fallecimiento de Inés Pérez, una mujer que, con su simpatía y su sonrisa, dio en el centro de la diana de todos los corazones de quienes tuvieron la suerte de conocerla. Aunque murió hace dos días, ha sido este jueves cuando se ha querido recordar públicamente su figura y su legado.

Raquel de San Macario, tiradora y presidenta de la Federación Extremeña de Tiro con Arco, solo tiene buenas palabras para quien también fue miembro de la Junta Directiva de AOEX, la Asociación Oncológica Extremeña. "Era una persona muy comprometida y voluntaria desde hace muchos años", cuenta a este diario.

Su homenaje particular llegó a través de las redes sociales, donde la recordó como "una mujer valiente, constante y llena de vida" que "nunca faltó a un entrenamiento". Sus problemas de salud la obligaban a desplazarse en andador, pero eso nunca fue un impedimento para seguir practicando. Pese a esas limitaciones, "siempre llegaba con su arco y con esa sonrisa que nos contagiaba a todos". "Tiraba sentada y aprendió con 70 años", recuerda de San Macario.

Comprometida con los proyectos

Inés formaba parte del proyecto 'Arco y Salud', con el que estaba "muy comprometida", acudiendo todos los viernes. Era una de esas personas que "siempre creyó desde el principio". Sin embargo, de San Macario menciona especialmente otro proyecto: 'Flechas Rosas contra el cáncer de mama'. Este, desde ahora, "tiene un significado mucho más profundo para nosotras", escribe.

"Seguir celebrando Flecha Rosa tiene ahora un motivo mayor: homenajear a Inés, mantener vivo su recuerdo y hacer que su sonrisa, su valentía y su ejemplo sigan acompañándonos".

'Flechas Rosas' es una iniciativa que desarrollan la Federación Extremeña de Tiro con Arco y AOEX cada mes de octubre, coincidiendo con el periodo en el que se reivindica la lucha contra el cáncer de mama. Este año celebrará su quinta edición, con jornadas de puertas abiertas y un torneo solidario.

Fotogalería | Presentación de la nueva edición de flechas rosas por el cáncer /

Tanto la Diputación de Cáceres como la Junta de Extremadura colaboran activamente con esta iniciativa, que se ha convertido en una de las acciones "más solidarias" de la asociación.

"Gracias, Inés, por enseñarnos que la verdadera fuerza también puede sonreír. Mientras exista Flechas Rosas, tendremos un motivo para recordarte, celebrarte y seguir lanzando contigo. Te echaremos de menos, CAMPEONA", despide su amiga en redes.

"Era como una hermana mayor para mí"

Quien también tiene mucho que decir sobre Inés es Montaña Ortega, delegada de AOEX y una de sus grandes amigas. La recuerda visiblemente emocionada. "¿Qué puedo decir de ella? Era muy luchadora, valiente, entregada y muy solidaria".

Ortega y Pérez se conocieron hace catorce años, cuando Inés entró en la asociación después de haber pasado por una operación de cáncer de mama. Posteriormente sufrió una enfermedad que ha acabado con su vida, pero que, durante todos estos años, "no le impedía hacer nada". "Estaba muy implicada con cualquier obra social", recuerda.

Inés, con la asociación. / Aoex

Ortega reconoce que Inés llegó a convertirse en alguien muy importante en su vida. "Era como una hermana mayor para mí", asegura, antes de reconocer que se trata de "una pérdida muy grande para la asociación".

Pero el legado de Inés no termina con su muerte. Seguirá presente en cada flecha rosa que se lance a partir de ahora, en cada persona que se acerque al tiro con arco y en quienes compartieron con ella entrenamientos, proyectos y tantos años de lucha.

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Quienes la conocieron la recordarán siempre como lo que fue: una mujer luchadora que, pese a las dificultades y a su enfermedad, nunca dejó de entrenar.