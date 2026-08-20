Treinta integrantes de El Redoble de Cáceres llevan la riqueza de Extremadura a un festival nacional de folclore

El grupo cacereño de folklore extremeño El Redoble de Cáceres ha llevado la música y las tradiciones de Extremadura a uno de los grandes encuentros del folclore nacional. La agrupación ha participado en el 45.º Festival Nacional de Folclore de Jumilla, celebrado los días 15, 16 y 17 de agosto, donde ha compartido escenario con agrupaciones procedentes de distintos puntos de España.

De camino a Jumilla, la asociación fue compartiendo el viaje y los preparativos a través de diferentes reels en sus redes sociales. La expedición partió de Cáceres a las 4.00 de la madrugada rumbo a Jumilla, dando comienzo así a una intensa experiencia que se prolongaría durante varios días. A su llegada, la agrupación mostró también el alojamiento en el que permanecería durante su estancia, una residencia con dos habitaciones y un total de nueve camas. Entre risas, complicidad y mucha ilusión, los integrantes del grupo fueron preparando todo lo necesario para afrontar su primer día en el festival y comenzar una experiencia que estaría marcada por la música, el folclore y la convivencia con otras agrupaciones.

Un regreso a Jumilla 24 años después

Raúl Merino, presidente de la asociación El Redoble, ha relatado cómo ha vivido la agrupación su participación en el Festival Nacional de Folclore de Jumilla, un encuentro que considera uno de los más prestigiosos del panorama folclórico español.

Merino destaca la trayectoria del festival, que este año ha celebrado su 45.ª edición, y recuerda que por sus escenarios han pasado algunas de las agrupaciones de folclore más reconocidas de España, además de formaciones internacionales. Para ellos, la participación en esta edición tenía, además, un significado especial, ya que la agrupación ya había formado parte del festival 24 años atrás, en 2002. En esta ocasión, la organización se puso en contacto con la asociación a principios de año, después de haber coincidido con ellos en otros festivales y conocer su trabajo. La invitación fue recibida con entusiasmo por los integrantes de El Redoble, que aceptaron participar en esta nueva edición y se desplazaron hasta Jumilla para disfrutar durante varios días de una experiencia marcada por el folclore, la música y el intercambio cultural con otras agrupaciones.

Una pequeña representación para mostrar la diversidad de Extremadura

"Actualmente, en la asociación somos más de 200 personas, aunque en este tipo de festivales no podemos desplazarnos todos. La organización se hace cargo de los gastos de estancia, alojamiento y manutención, por lo que, como es habitual en este tipo de encuentros, hemos participado con una representación de 30 integrantes. Hemos contado con una representación de la rondalla, dos cuerpos de baile femenino y un cuerpo de baile masculino. Además, hemos querido mostrar la riqueza y diversidad del folclore extremeño a través de algunos de nuestros trajes más representativos. Por la provincia de Cáceres hemos llevado los trajes de Montehermoso y Torrejoncillo, mientras que por la provincia de Badajoz hemos mostrado los de Don Benito y Castuera. La acogida ha sido extraordinaria. Hemos sido una de las sensaciones del festival y nuestras dos actuaciones han gustado muchísimo al público, que se ha entregado y ha respondido con gran entusiasmo. La experiencia ha sido muy positiva y hemos regresado con la satisfacción de haber podido mostrar fuera de Extremadura nuestra música, nuestros bailes y nuestra indumentaria tradicional. Además, la actividad de la asociación no se detiene. Los próximos 5 y 6 de septiembre volveremos a participar en otro festival de folclore, esta vez en Zamora, donde tendremos una nueva oportunidad para representar y difundir las tradiciones extremeñas", explica Merino.

El Gato con Jotas vuelve a compartir escenario con El Redoble

Como broche final a su participación en el festival, compartieron escenario con El Gato con Jotas, que actuó en la noche del domingo. Durante la actuación, integrantes de la agrupación cacereña acompañaron al artista en la interpretación de la Jota de la Uva y El Redoble, en un momento especialmente emotivo debido a la estrecha relación que mantienen con él. El Gato con Jotas estuvo vinculado a la asociación, donde se formó y llegó a bailar durante una etapa de su trayectoria, por lo que el encuentro supuso también un bonito reencuentro con la que fue su casa dentro del mundo del folclore.