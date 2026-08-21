La calle Médico Sorapán de Cáceres encara su recta final para ganar espacio, accesibilidad y comodidad: "Hace mucha falta"

La calle Médico Sorapán de Cáceres afronta la recta final de una reforma que llevaba tiempo siendo reclamada por los vecinos. La tercera fase de los trabajos ya está en marcha y permitirá ampliar unos 80 centímetros la acera del tramo de los números impares comprendido entre el número 5 y la Ronda de Don Martín Duque Fuentes, hasta alcanzar los 2,10 metros de anchura.

Una actuación que, sobre el papel, busca hacer más cómoda y accesible una de las calles más transitadas de la zona, pero que llega acompañada de una sensación compartida entre algunos de sus comerciantes: hacía falta, pero podría haberse hecho antes y con mayor rapidez.

Así lo explican Carlos y Miriam, responsables de La Tiendina, que valoran positivamente el resultado que tendrá la intervención, aunque cuestionan los tiempos. "Me parece que han tardado demasiado. Ha habido personas mayores que han tenido unas caídas ahí brutales y llevan denunciándolo desde hace tiempo", señala Miriam.

Y es que, según cuentan, los problemas de accesibilidad no eran menores. La estrechez de la vía y el estado de algunas zonas de la acera habían convertido determinados puntos en auténticos obstáculos, especialmente para las personas mayores o con movilidad reducida. "Hay mucha gente mayor, muchísima gente discapacitada. Y es horrible", resume.

Una calle con problemas de accesibilidad

Los vecinos ponen como ejemplo algunas de las caídas que se han producido en la zona. "La última mujer se cayó ahí porque no vio el escalón y se pegó un buen golpe", relatan. También recuerda el caso de otro residente que, según cuenta, llegó a romperse un brazo tras una caída y que posteriormente denunció la situación ante el Ayuntamiento.

La reforma pretende precisamente acabar con buena parte de estos problemas. Los trabajos contemplan el acondicionamiento de 480 metros cuadrados de hormigón pigmentado con acabado cepillado y otros 75 metros cuadrados de baldosa nueva, con los que se eliminarán baches, socavones y piezas sueltas.

Diferecia entre la acera antigua y la nueva. / Pablo Parra

Además, se instalará pavimento podotáctil y se adaptarán dos pasos de peatones para facilitar los cruces y desplazamientos. También se desplazarán las luminarias para adecuarlas a la nueva configuración de la acera.

Para Carlos y Miriam, estos elementos son especialmente importantes. "A ver si hacen las debidas rampas para el acceso de las personas con discapacidad y en silla de ruedas. Porque, como verás, es imposible", apuntan. Según explican, hasta ahora apenas existe una rampa en la zona y consideran que la reforma debería servir también para solucionar esta carencia.

El problema del calendario

La principal crítica de los comerciantes, sin embargo, tiene que ver con el momento en el que se están ejecutando los trabajos. La tercera fase cuenta con un presupuesto aproximado de 42.500 euros y está previsto que concluya entre finales de septiembre y comienzos de octubre.

Eso significa que parte de la obra coincidirá previsiblemente con el regreso de los estudiantes y la recuperación de la actividad habitual en los centros educativos de la zona. Y ahí es donde los vecinos ven venir el problema.

"Si ya es difícil encontrar aparcamiento, imagínate con todo esto", advierten. Médico Sorapán soporta una importante presión de estacionamiento, especialmente vinculada a la actividad de los colegios e institutos de la zona (IES Virgen de Guadalupe en la misma Médico Sorapán, pero IES El Brocense, IES Norba Caesarina y el colegio Sagrado Corazón de Jesús a escasos minutos) y, por las tardes, a la formación profesional. "Aquí los vecinos hacen cola por la noche para coger aparcamiento y luego por la mañana poder coger el coche e irse", explican.

Galería | La calle MédicoSorapán de Cáceres mejora su accesibilidad / Pablo Parra

A ello se suma la pérdida temporal de plazas y las dificultades de acceso a los garajes durante los trabajos, pues quedarán incomunicados 15 días. "Es un perjuicio. Pero si es para hacer una mejora para la calle, hay que aguantar", reconocen.

También preocupa el ruido y el polvo que pueda generar la obra cuando avance hacia las zonas más próximas a los negocios. En La Tiendina, además, miran especialmente al establecimiento de comida situado junto a su local, que concentra buena parte de su actividad de jueves a domingo y que podría verse afectado por el desarrollo de los trabajos.

Una mejora que los vecinos sí quieren

Pese a las críticas, el mensaje de fondo de Carlos y Miriam es claro: la reforma era necesaria y el resultado será positivo. "Por lo demás, la obra es genial. Hace mucha falta esta calle", aseguran. Consideran que Médico Sorapán tiene margen para mejorar y convertirse en un espacio más cómodo para los numerosos vecinos que la utilizan a diario. "Es una calle que se puede sacar mucho partido", señalan.

Es una zona envejecida en cuanto a la antigüedad de los edificios y de los vecinos y viandantes. Estos últimos son el colectivo mayoritario que circula por allí, directos al parque de El Rodeo, de ahí la importancia de las obras de accesibilidad que empalman con las ya hechas en la paralela calle de Santa Luisa de Marillac.

Galería | La calle MédicoSorapán de Cáceres mejora su accesibilidad / Pablo Parra

La tercera fase supone así el último paso de una intervención que se ha ido ejecutando por tramos y que pretende completar la ampliación progresiva del espacio peatonal de toda la calle. El Ayuntamiento defiende que la actuación responde precisamente a las peticiones trasladadas por los vecinos a través de los Presupuestos Participativos.

Ahora queda por delante la parte más delicada para quienes viven y trabajan en Médico Sorapán: atravesar las últimas semanas de obras. La recompensa será una acera más ancha, accesible y segura; la petición de los vecinos es que llegue cuanto antes.