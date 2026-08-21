El Colegio de Médicos se suma a la crisis de Urgencias en Cáceres y reclama al SES adecuar la plantilla

El Colegio Oficial de Médicos de Cáceres se ha sumado a la preocupación por la situación que atraviesa el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres (HUC) y ha reclamado al Servicio Extremeño de Salud (SES) que adecúe la dotación efectiva de facultativos a la demanda asistencial real. La posición de la corporación llega después de que la coordinadora del servicio haya presentado su dimisión con efectos a finales de septiembre, en un contexto de advertencias de los profesionales sobre la presión asistencial y la disponibilidad de personal.

El colegio considera que la salida de la responsable de Urgencias supone "un elemento de preocupación" que refuerza la necesidad de analizar las actuales condiciones asistenciales

El Colegio evita atribuir la renuncia de la responsable a una causa concreta y señala expresamente que no entra a valorar una decisión personal que no haya sido formalmente explicada. No obstante, considera que su salida supone "un elemento de preocupación" que refuerza la necesidad de analizar las actuales condiciones asistenciales y organizativas de un servicio cuyos médicos ya habían trasladado sus inquietudes a la Gerencia del SES.

La corporación colegial ha querido además expresar su reconocimiento y agradecimiento a los facultativos de Urgencias por el esfuerzo que están realizando para mantener la asistencia. Según señala, los profesionales están afrontando "jornadas prolongadas, una elevada carga de trabajo y escasos periodos de descanso", una situación de "sobrecarga sostenida" que puede afectar a su salud y elevar el riesgo de errores o incidentes relacionados con la seguridad clínica.

Más plantilla sobre el papel, pero menos disponibilidad efectiva

El debate se produce después de que el SES defendiera que Urgencias cuenta actualmente con 38 facultativos (para el HUC y el Hospital San Pedro de Alcántara), frente a los 32 de enero de 2023, y asegurara que dispone de "más plantilla que nunca" y que la asistencia está garantizada. La Administración ha anunciado además nuevas medidas organizativas acordadas con los profesionales.

El Colegio, sin embargo, plantea el problema desde otra perspectiva: considera que la suficiencia de una plantilla no puede medirse únicamente por el número de plazas existentes, sino por la disponibilidad efectiva de médicos y por la carga asistencial real. En las últimas informaciones sobre el servicio se apunta precisamente a que las bajas, reducciones de jornada, exenciones de guardias y vacantes reducen la capacidad operativa de la plantilla teórica.

Los datos asistenciales respaldan, según la organización colegial, la necesidad de revisar ese dimensionamiento. La atención a pacientes mayores de 14 años pasó de 74.134 en 2023 a 78.678 en 2024 y 81.012 en 2025, lo que supone un incremento del 9,27% en dos años. Además, hasta el 31 de julio de este año se habían atendido 47.378 pacientes de este grupo de edad, 465 más que en el mismo periodo de 2025.

Evaluar los seis nuevos refuerzos

En este contexto, el SES ha anunciado la incorporación de seis facultativos como refuerzo, además de las medidas organizativas que la Gerencia del Área de Salud de Cáceres está implantando para tratar de responder a las necesidades planteadas por los profesionales.

El Colegio valora estas actuaciones, pero considera que todavía es "pronto" para determinar su eficacia. Por ello, reclama que durante las próximas semanas se realice un seguimiento objetivo de sus resultados, atendiendo a factores como la presión asistencial, los tiempos de espera, la carga de trabajo, los descansos, la cobertura de ausencias y la capacidad real del servicio para absorber la demanda.

La corporación entiende además que la respuesta no puede limitarse a solucionar la situación coyuntural del verano. Reclama una planificación de la plantilla a medio y largo plazo que permita adaptar el número de profesionales a la demanda actual y prevista y establecer mecanismos capaces de detectar y corregir situaciones de saturación antes de que puedan comprometer la seguridad de los pacientes.

Especial atención a los médicos residentes

El Colegio introduce también una segunda preocupación: la situación de los médicos residentes que realizan guardias en Urgencias. Recuerda que los MIR son médicos y desarrollan actividad asistencial, pero que esta debe ajustarse al nivel de competencias adquirido y respetar el modelo de responsabilidad progresiva y supervisión decreciente establecido en la Formación Sanitaria Especializada.

Por ello, advierte de que los residentes no pueden ser considerados un "recurso asistencial homogéneo e intercambiable" para compensar las carencias de plantilla. Cualquier reorganización del servicio "debe ser compatible con sus programas formativos, su nivel de responsabilidad y la supervisión que corresponde a cada profesional en formación".

El Colegio reclama finalmente al SES que garantice unas condiciones que permitan ejercer la profesión con seguridad y conforme a la lex artis, preservando tanto la seguridad clínica de los pacientes como la seguridad profesional y jurídica de los médicos. También pide analizar de forma objetiva las cargas de trabajo y los tiempos de espera y mantener una evaluación continuada de los refuerzos.

La corporación colegial asegura que seguirá la evolución de las medidas adoptadas y mantiene su disposición al diálogo con la Gerencia del SES y con los profesionales de Urgencias. Su objetivo, señala, es que la salida de la situación pase por una "atención urgente segura y de calidad", una plantilla adecuadamente dimensionada y unas "condiciones de trabajo sostenibles" para los facultativos, sin menoscabar la formación y supervisión de los futuros especialistas.