Cuatro apartamentos toman el relevo de un local que llevaba décadas cerrado en Cáceres

El problema de la vivienda en Cáceres parece estar encontrando, al menos en parte, una vía de salida en la transformación de antiguos locales comerciales en apartamentos. Ya es conocido el caso de la antigua corsetería Betina, en la calle Clavellinas, que está siendo convertida en dos viviendas a pie de calle. Ahora, la misma empresa que lleva a cabo aquella actuación, Práctico, ha comenzado un proyecto similar en otra zona de la ciudad.

Y en este caso, duplica el número de viviendas. El antiguo local situado en la esquina de las calles Benito Arias Montano y Miguel Ángel Ortí Belmonte, en Mejostilla, se transformará en cuatro apartamentos.

Galería | Las obras de los cuatro nuevos apartamentos de Mejostilla / Pablo Parra

El proyecto todavía se encuentra en una fase muy inicial, pero los primeros cambios ya son visibles desde la calle. Los muros que cerraban el antiguo establecimiento ya han sido derribados, dejando al descubierto el espacio sobre el que se desarrollará la nueva promoción. El plazo de ejecución es de cuatro meses

Según recoge el cartel instalado en el lugar, las obras cuentan con financiación de la Junta de Extremadura y contemplan una inversión de 389.000 euros.

De local a vivienda

La actuación vuelve a poner sobre la mesa una tendencia que cada vez resulta más visible en Cáceres: dar una segunda vida residencial a locales que llevan años, incluso décadas, sin actividad.

El caso de Betina es uno de los ejemplos más llamativos. El antiguo establecimiento de la calle Clavellinas, con una fachada verde que durante años formó parte de la imagen comercial de la zona, está siendo transformado por Práctico en dos viviendas independientes a pie de calle.

Así es el interior del inmueble. / E. P.

En un primer momento, la empresa había planteado mantener un uso comercial, aunque posteriormente confirmó que el espacio tendría finalmente destino residencial. La reforma incluye la redistribución completa del inmueble, refuerzos estructurales y nuevas instalaciones para adaptarlo a su nueva función.

Ahora, el proyecto de Mejostilla amplía esta fórmula con cuatro nuevos apartamentos.

Una alternativa ante la falta de vivienda

La reconversión de bajos comerciales en viviendas no es exclusiva de Cáceres, pero se ha convertido en una imagen cada vez más habitual en ciudades donde existen locales vacíos durante años y, al mismo tiempo, dificultades para acceder a una vivienda.

En algunos casos, estos espacios ofrecen una alternativa a propietarios que encuentran dificultades para volver a alquilarlos como negocios. Para la ciudad, además, supone recuperar inmuebles que permanecían cerrados y convertirlos en espacios habitables.

No obstante, la transformación también tiene una segunda cara: cada local que deja de ser comercial supone un escaparate menos y modifica poco a poco la fisonomía de las calles. Los antiguos establecimientos dan paso a accesos privados y viviendas, especialmente en zonas donde el comercio de proximidad ya ha perdido presencia.

En el caso de Mejostilla, el proyecto de Benito Arias Montano todavía tiene por delante buena parte del proceso de transformación. Pero el derribo de los primeros muros ya deja ver cuál será el futuro de un espacio que llevaba décadas sin encontrar una nueva utilidad: dejar de ser un local cerrado para convertirse en cuatro viviendas.