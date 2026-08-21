La histórica inauguración de la estación de tren de Cáceres en 1963

En 1963, Cáceres contaba con 11.547 vehículos matriculados y vivía un año especialmente relevante para sus comunicaciones. La ciudad estrenaba entonces sus nuevas estaciones de tren y autobuses, dos infraestructuras llamadas a modernizar y mejorar las conexiones de la capital cacereña. La nueva estación ferroviaria abrió sus puertas el 26 de marzo, en un acto que reunió a numerosas autoridades y congregó a cientos de vecinos.

A la inauguración acudieron el entonces ministro de Obras Públicas, Jorge Vigón; el director general de Ferrocarriles, Pascual Lorenzo; el presidente del Consejo de Administración de Renfe, Mendoza, y el director general de Renfe, Carlos Roa.

Un gran arco dio la bienvenida al ministro

La ciudad se preparó para recibir a las autoridades y celebrar la llegada del primer tren. En la avenida de Alemania, en su confluencia con la calle Argentina, se instaló para la ocasión un gran arco con una dedicatoria de bienvenida al ministro. Además, se habilitaron autobuses urbanos con tarifas reducidas para facilitar el desplazamiento de los vecinos hasta la nueva estación.

64 millones de pesetas

La expectación fue notable. A las cuatro de la tarde, cientos de personas se congregaron para presenciar la llegada del primer tren a las nuevas instalaciones, en un ambiente festivo que reflejaba la importancia que la nueva infraestructura tenía para la ciudad. La estación, situada en la carretera de Mérida, había supuesto una inversión de 64 millones de pesetas. El complejo contaba con ocho kilómetros de vías y estaba preparado para recibir trenes de hasta 500 metros de longitud.

Las instalaciones disponían de tres vías de andén y otras tres destinadas a la formación de trenes, además de una playa de vías y otras cuatro destinadas a los servicios de muelles. La construcción de este importante complejo ferroviario también exigió la puesta en marcha de nuevas infraestructuras de apoyo, entre ellas los servicios de alcantarillado, la red de distribución de agua, con un depósito elevado, y la iluminación general. La inauguración de aquella estación supuso así un importante paso adelante para las comunicaciones de Cáceres y marcó uno de los acontecimientos destacados de la ciudad en 1963.