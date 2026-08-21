Una mujer de Cáceres crea una universidad virtual para estudiar Medicina sin horarios ni barreras económicas

Luz María Hernández nació en Cáceres y vivió hasta los 18 años en Trujillo, antes de regresar a la capital cacereña para estudiar Ingeniería Informática. Hace ahora diez años fundó junto a su marido, Alejandro Cristo García, 'Himalaya Computing', una empresa dedicada al desarrollo de software, la inteligencia artificial y el tratamiento de datos. Desde entonces, su trabajo ha estado ligado a distintos sectores, con una presencia especialmente destacada en el ámbito sanitario.

Una de las líneas de trabajo de la empresa estaba centrada en el 3D y la realidad virtual. A partir de esa experiencia surgió un proyecto propio dirigido inicialmente a universidades y centros de formación, especialmente en el ámbito sanitario, aunque con posibilidad de aplicarlo a otros sectores.

Simular la práctica profesional antes de enfrentarse a ella

La iniciativa dio lugar a una universidad virtual en la que las instituciones podían incorporar contenidos y programas formativos. A través de simuladores, los estudiantes y futuros profesionales podían reproducir de forma digital situaciones y procedimientos que después encontrarían en su incorporación al mundo laboral. El objetivo era facilitar ese aprendizaje práctico, acortar los tiempos de formación e interiorizar los procesos antes de enfrentarse a ellos en un entorno profesional real.

Formación sanitaria sin límites de tiempo ni distancia

"Nuestra tecnología permite que profesionales sanitarios de distintas partes del mundo puedan impartir formación a estudiantes que, por ejemplo, están en Cáceres, sin necesidad de que unos u otros tengan que desplazarse. Uno de los ejemplos que solemos poner es el acceso a material anatómico. Para un estudiante de Medicina, disponer de un cadáver embalsamado para estudiar los músculos y las distintas características del cuerpo humano resulta muy complicado y costoso. Tampoco es algo que pueda tener en casa y, normalmente, las prácticas están condicionadas a los horarios y espacios de la universidad. Con nuestra universidad virtual queremos precisamente eliminar esas limitaciones. Los alumnos pueden acceder a los contenidos y realizar determinadas prácticas cuando lo necesiten, las 24 horas del día, e interactuar con el material disponible en el entorno virtual. De esta manera, pueden reforzar lo aprendido y familiarizarse con determinados procedimientos y contenidos sin depender exclusivamente de un horario concreto o de estar físicamente en la universidad", explica Hernández.

Nuevos usos para una tecnología en expansión

El proyecto piloto ya está implantado en la Universidad Internacional de Cataluña y continúa ampliando sus posibilidades. Entre ellas se encuentra la incorporación de guantes hápticos que permiten al usuario sentir y manipular elementos dentro del entorno virtual, una herramienta especialmente pensada para la recreación de procesos clínicos. El desarrollo de esta tecnología no se limita, sin embargo, al ámbito sanitario, la empresa también trabaja en aplicaciones de realidad virtual vinculadas a otros campos, como la astronomía.