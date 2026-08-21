Más de dos años de obras para devolver la vida al Palacio de Abrantes, que abrirá en primavera de 2027

El Palacio de los Duques de Abrantes de Cáceres tendrá que esperar hasta la primavera de 2027 para reabrir sus puertas (como alojamiento turístico), después de más de dos años de obras de rehabilitación. La nueva previsión supone retrasar la apertura respecto a la estimación inicial, que situaba la puesta en funcionamiento del establecimiento en el otoño de 2026, aunque nunca llegó a fijarse una fecha definitiva debido a la complejidad de la intervención.

El proyecto impulsado por Grupo Zaguán transformará este edificio histórico situado en la Plaza del Duque en un complejo de 26 apartamentos suite, con distintas tipologías y una superficie superior a los 3.000 metros cuadrados. La actuación busca compatibilizar el nuevo uso turístico con la conservación de los elementos arquitectónicos y patrimoniales del inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Imagen de las suites del Palacio de Abrantes. / GRUPO ZAGUÁN

Las obras comenzaron en julio de 2024, con una inversión que en el inicio del proyecto se situó en torno al millón de euros. La intervención arquitectónica corresponde al estudio Beta.Ø y los trabajos fueron planteados desde el principio como una rehabilitación integral que permitiera recuperar las estructuras originales del palacio y adaptar sus espacios a su nuevo uso. La complejidad derivada de su protección patrimonial ha obligado a realizar inspecciones arqueológicas y estudios históricos durante el proceso.

Un pasado oculto

Precisamente los trabajos han permitido descubrir elementos que permanecían ocultos tras las sucesivas reformas que experimentó el edificio. Entre ellos se encuentran pinturas murales datadas provisionalmente en el siglo XVI, localizadas en distintas estancias durante el seguimiento arqueológico. Los motivos conservados son principalmente florales y geométricos y presentan distintos grados de conservación.

Uno de los hallazgos se produjo detrás de los azulejos de un antiguo baño, donde las pinturas habían quedado cubiertas además por una capa de cal. La intervención permitirá conservarlas y hacerlas visibles a los futuros usuarios del alojamiento mediante una solución acristalada, de manera que el nuevo complejo incorpore parte de los descubrimientos realizados durante la propia rehabilitación.

El proyecto contempla conservar también otros elementos originales del palacio, como puertas de granito, techos artesonados de madera y bóvedas históricas. La arquitecta Lucía Carvajal, del estudio Beta.Ø, ha explicado que la configuración de cada apartamento estará condicionada por las características del edificio, por lo que las 26 unidades tendrán distribuciones y geometrías diferentes. La intención es introducir el nuevo uso de forma discreta, sin ocultar la estructura histórica del inmueble.

Obras del Palacio de Abrantes en la calle de Sancti Spíritus. / EDUARDO VILLANUEVA

3.000 metros cuadrados

El interior del palacio supera los 3.000 metros cuadrados y conserva dos claustros que articulan el edificio y permiten la entrada de luz natural. El futuro establecimiento dispondrá asimismo de jardín con piscina y una capilla-ermita del Lignum Crucis, con retablos de madera, elementos que forman parte de la singularidad patrimonial del conjunto.

El Palacio de Abrantes es un inmueble de origen medieval que presenta elementos góticos del siglo XV y renacentistas y manieristas del XVI. Su gran transformación histórica se vincula a Francisco de Carvajal, miembro de uno de los linajes más relevantes de la ciudad. La fachada conserva una portada de medio punto, escudos nobiliarios y restos de una torre defensiva con matacán.