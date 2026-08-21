Ofensiva ciudadana para que la Cruz de los Caídos de Cáceres se retire

La polémica sobre el futuro de la Cruz de los Caídos de la plaza de América de Cáceres suma un nuevo capítulo. Diversas asociaciones memorialistas de Extremadura han anunciado este jueves el inicio de una campaña para reclamar su retirada y han avanzado que presentarán alegaciones contra el expediente abierto por la Junta de Extremadura para declarar el monumento Bien de Interés Cultural (BIC).

Los colectivos también han anunciado que se personarán formalmente en ese procedimiento con el objetivo de tener acceso a los informes que maneja la Administración autonómica y conocer los argumentos utilizados para fundamentar la posible protección patrimonial del monumento.

La iniciativa incluye además una recogida de firmas que será remitida tanto a la Junta de Extremadura como al Ayuntamiento de Cáceres.

Las asociaciones consideran que la incoación del expediente para proteger la cruz busca impedir su retirada y la vinculan a los acuerdos políticos entre PP y Vox. Según sostienen en su comunicado, esta actuación trataría de sortear la aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.

Los colectivos han recordado asimismo la resolución dictada por el Gobierno central el pasado 17 de abril de 2026, que, según señalan, ordenó la eliminación del monumento y su incorporación al catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática.

Entre sus principales reclamaciones se encuentra, por tanto, la anulación de la tramitación como BIC, así como el cumplimiento de la resolución estatal y la publicación íntegra de los informes técnicos utilizados por la Junta.

Un debate que viene de años atrás

Las entidades memorialistas han recurrido también a distintos antecedentes para defender su posición. Según recuerdan, la Cruz de los Caídos ya fue incluida en el informe sobre nombres y símbolos franquistas de Cáceres encargado por el Ayuntamiento en 2017 y posteriormente en el catálogo de vestigios franquistas elaborado por la Diputación de Cáceres en 2018.

También han recuperado el acuerdo adoptado por unanimidad por el pleno municipal el 16 de diciembre de 2004, que contemplaba la retirada de la cruz de su ubicación actual y su traslado al cementerio municipal.

El monumento fue concebido en 1937, en plena Guerra Civil. Las asociaciones sostienen que su origen estuvo ligado a la exaltación del régimen franquista y consideran que la retirada de sus placas en 1984 no modificó suficientemente ese significado.

Galería | Decenas de personas rezan un rosario por la Cruz de los Caídos en Cáceres / Pablo Parra

Además, argumentan que su permanencia en el espacio público supone una ofensa para los familiares de las víctimas de la represión franquista. En su comunicado cifran en más de 677 las personas ejecutadas en Cáceres entre 1936 y 1943, algunas de las cuales, señalan, continúan desaparecidas.

La campaña no se limita al significado histórico de la cruz. Los colectivos cuestionan igualmente que el monumento reúna los valores necesarios para recibir la máxima figura de protección patrimonial.

Según defienden, los informes técnicos a los que hacen referencia describen la obra como un diseño sencillo y repetitivo, sin un valor artístico excepcional que, a su juicio, justifique su declaración como BIC.

Frente a su conservación en la plaza de América, las asociaciones sostienen que la memoria histórica debe abordarse mediante la investigación, la divulgación, los museos y los libros, y no mediante la permanencia en espacios públicos de monumentos que consideran vinculados a la exaltación de la dictadura.

La campaña está promovida por Amececa y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEx), entre otros colectivos memorialistas repartidos por diferentes puntos de la comunidad.

E. P. E.

A ellos se han sumado organizaciones de Garciaz, Tierra de Barros, Feria, Alburquerque, el Valle del Jerte, Fregenal de la Sierra, Valverde de Llerena y Zarza la Mayor, además de la delegación extremeña de la Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo de España.

Con la recogida de firmas y las futuras alegaciones, estas entidades pretenden trasladar ahora el debate directamente al expediente abierto por la Junta y reforzar la presión para que la Cruz de los Caídos sea retirada de la plaza de América.