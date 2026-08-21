Vanesa Martín actuará en Cáceres: fecha, lugar y todos los detalles del concierto

La música volverá a tener un papel protagonista en la agenda cultural de Cáceres el próximo 19 de septiembre, con la llegada de Vanesa Martín a la ciudad. La cantante y compositora malagueña actuará en la Plaza de Toros dentro de su actual gira internacional, 'Casa Mía Tour', con la que presenta en directo su último trabajo discográfico, 'Casa Mía'.

El concierto supondrá una nueva oportunidad para disfrutar de una de las artistas más reconocidas de la música española de los últimos años. Su propuesta, basada en la canción de autor y caracterizada por unas letras personales y emocionales, ha conseguido reunir a un amplio público tanto en España como fuera de sus fronteras.

Sus inicios

Vanesa Martín comenzó su relación con la música desde muy joven. Nacida en Málaga, empezó a mostrar interés por la composición y la interpretación durante su adolescencia y dio sus primeros pasos actuando en distintos escenarios y locales. La guitarra y la escritura de canciones se convirtieron pronto en dos elementos fundamentales de su identidad artística.

En sus primeros años compaginó sus actuaciones con la composición, una faceta que con el tiempo se convertiría en una de sus principales señas de identidad. Antes de consolidarse como intérprete, Martín también escribió canciones para otros artistas, lo que le permitió hacerse un hueco dentro de la industria musical.

Su carrera discográfica comenzó a finales de la década de 2000 con la publicación de sus primeros trabajos. A partir de entonces, su trayectoria fue creciendo de manera progresiva hasta convertirse en una de las voces femeninas más destacadas del panorama nacional. A lo largo de los años, la artista ha construido una carrera marcada por la evolución musical, pero manteniendo siempre una especial importancia de las letras y de la conexión con el público. Canciones de corte íntimo y temas de mayor intensidad conviven en una trayectoria que le ha llevado a actuar en numerosos escenarios de España y Latinoamérica.

Una nueva etapa

Ahora, Vanesa Martín se encuentra inmersa en una nueva etapa artística de la mano de Casa Mía, su último trabajo discográfico. En esta nueva propuesta, la cantante continúa explorando las emociones y las experiencias personales a través de sus canciones, combinando sus composiciones más recientes con parte del repertorio que ha acompañado su carrera. La gira supone también una oportunidad para acercar su música a sus seguidores en un formato pensado para el directo, donde la interpretación y la conexión con el público adquieren especial protagonismo.