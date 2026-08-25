Homenaje a las víctimas
Cáceres guarda silencio por las 36 mujeres asesinadas por violencia machista este año: "La lucha debe ser una tarea común"
El ayuntamiento rinde homenaje a las últimas víctimas y reivindica la implicación de toda la sociedad para erradicar esta violencia
El recuerdo a las últimas mujeres asesinadas por violencia machista ha marcado este martes la concentración celebrada frente al Ayuntamiento de Cáceres. Representantes municipales y otros asistentes han asistido primero a la lectura de un manifiesto y, a continuación, han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas.
La convocatoria, impulsada por el Consejo Sectorial de la Mujer, ha puesto el foco en los últimos crímenes machistas registrados en Barcelona, Cantabria, Asturias, Murcia y Málaga, unos casos que elevan a 36 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año y a 26 el de menores que han quedado huérfanos a causa de esta violencia.
Una "tarea común"
La encargada de poner voz al manifiesto ha sido Olga Maestre, empleada municipal, quien ha trasladado la "condena absoluta" ante la violencia machista y el "apoyo incondicional" a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas. El texto ha situado esta violencia como "el último eslabón de una cadena, la de la discriminación y la desigualdad por razón de sexo" y como la expresión más extrema de la desigualdad entre mujeres y hombres. Una realidad que, ha recordado, puede adoptar múltiples formas, desde la violencia ejercida por la pareja hasta la violencia sexual y el acoso, la explotación sexual, la mutilación genital o el matrimonio infantil.
Frente a todas ellas, el mensaje leído durante el acto ha reclamado la implicación de toda la sociedad. "La lucha contra la violencia machista debe ser una tarea común", se ha subrayado durante la lectura, junto a la necesidad de "aunar esfuerzos y compromisos" para acabar con ella. Una respuesta que, según se ha defendido, pasa por la responsabilidad compartida de la ciudadanía y de los poderes públicos.
Compromiso permanente
De esta forma, desde el Ayuntamiento y el Consejo Sectorial de la Mujer han reafirmado su compromiso de denunciar las agresiones, apoyar a las víctimas y no guardar silencio ante la violencia machista, además de trasladar a las nuevas generaciones el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.
El manifiesto ha concluido reivindicando que la condena de la violencia machista no quede limitada a una fecha concreta del calendario, con un último mensaje: "Ayer, hoy y siempre será 25 de noviembre".
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