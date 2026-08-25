Fallece un hombre de 44 años tras caer desde un sexto piso en la plaza de los Maestros de Cáceres

Un hombre de 44 años ha fallecido este martes por la tarde en Cáceres tras caer desde la sexta planta de un bloque de viviendas situado en la plaza de los Maestros, en las inmediaciones del paseo de Cánovas.

Fuentes de la Policía Nacional en Cáceres han confirmado a este diario que, según las primeras investigaciones, se trataría de un "presunto suicidio", si bien las actuaciones policiales continúan para esclarecer por completo las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento.

Poco antes de las 17.00 horas, dos ambulancias del 112 y varias patrullas de la Policía Nacional se han desplazado hasta el lugar de los hechos. Allí, los agentes han acordonado la zona y han establecido un perímetro de seguridad para facilitar la intervención de los servicios sanitarios y las primeras actuaciones policiales.

El dispositivo se ha mantenido desplegado durante buena parte de la tarde, mientras se llevaban a cabo las comprobaciones necesarias. Posteriormente, la Policía Científica se ha incorporado al operativo y, poco después de las 18.00 horas, se ha procedido al levantamiento del cuerpo.

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Amplio despliegue

El despliegue de los servicios de emergencia ha generado una notable expectación entre vecinos y viandantes, al tratarse de una zona céntrica y muy transitada de la ciudad. La presencia de las ambulancias y de los vehículos policiales, así como el acordonamiento de parte del entorno, ha provocado que numerosas personas se congregaran en las inmediaciones mientras se desarrollaba la intervención.