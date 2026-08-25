Muere Pedro Prado, el empresario que gestionó la Sala Rita y marcó una época en la noche de Cáceres

Cáceres pierde a uno de esos personajes que forman parte de la memoria sentimental de una ciudad. Ha fallecido Pedro Prado, empresario muy conocido y respetado, hombre inquieto, activo y durante años estrechamente ligado a la noche cacereña. Su nombre quedó unido para siempre a la Sala Rita y a Faunos, dos establecimientos sin los que resulta difícil contar aquella época en la que la plaza de Albatros era uno de los grandes centros de diversión de Cáceres.

Prado estuvo durante años al frente de la Sala Rita, que anteriormente había sido Angelo's, y mantuvo también una estrecha vinculación con Faunos. No eran simplemente bares o discotecas. Eran lugares de encuentro de varias generaciones y parte de una forma nueva de entender el ocio en una capital que, entre finales de los setenta, los ochenta y los primeros noventa, comenzó a sacudirse muchos de sus viejos complejos.

Pedro Prado conocía aquel barrio desde mucho antes de que La Madrila se convirtiera en sinónimo de noche. Sus padres procedían de Santa Marta de Magasca y su padre y su hermano se dedicaron a la construcción. La familia residió en la avenida de Hernán Cortés, prácticamente a un paso de una plaza de Albatros que terminaría convirtiéndose en escenario imprescindible de la vida social cacereña.

Cuando Albatros era el centro del mundo

Hubo unos años en los que en apenas unos metros se concentraba buena parte del Cáceres que quería divertirse. Allí estaba Bols, regentado por Zoilo, natural de Vegas de Coria; estaba Rita y estaba Faunos. La madre de Zoilo, doña Carmen, tuvo además el restaurante La Montaña, otro punto de referencia de aquella urbanización que entonces todavía tenía mucho de barrio recién estrenado, con su plaza, su fuente ornamental y los árboles que comenzaban a dar sombra durante los interminables veranos cacereños.

Detrás de buena parte de aquella transformación estuvo también Manolo Carabia, hijo de un notario de Bilbao y uno de aquellos personajes capaces de imaginar una ciudad diferente cuando todavía estaba por construir. De prácticamente un hoyo levantó una nueva zona residencial y puso en marcha proyectos como Bols y La Colina, situando al Cáceres de finales de los sesenta mucho más cerca de las nuevas tendencias que comenzaban a recorrer España.

Eran tiempos muy distintos. Bailar tampoco resultaba tan sencillo en el Cáceres de entonces, donde la moral de la época imponía límites que hoy parecen difíciles de imaginar. Fue en aquel contexto cuando nació Faunos, concebido inicialmente como club privado y convertido después en uno de los grandes templos de la noche local. Decoración sencilla, poca luz, velas de colores y una música que corría a cargo de personajes como Juan Narváez, duque de Valencia; el fotógrafo Luis Casero o el periodista Pepe Higuero.

Pedro Prado perteneció a aquella generación de empresarios que supieron mantener viva esa llama. Rita terminó siendo mucho más que una sala de copas. Por allí pasaron músicos, artistas, noctámbulos, universitarios y personajes de todo tipo y condición. La Sala Rita fue escenario de conciertos y espectáculos y quedó integrada en esa pequeña geografía de nombres propios que todavía hoy provoca recuerdos inmediatos entre quienes vivieron aquellos años.

Con su muerte desaparece otro de los protagonistas de aquel Cáceres que hizo de La Madrila y la plaza de Albatros una forma de vida. Los locales han ido cerrando, los nombres han cambiado y aquella noche ya pertenece a la historia. Rita permanece como uno de los últimos testigos de una época irrepetible. Y detrás de su nombre quedará también el recuerdo de Pedro Prado, uno de los empresarios que ayudaron a escribirla. Tenía 77 años y la ceremonia de despedida está prevista este martes 25 de agosto a las 16.15 horas en la capilla del Tanatorio San Pedro de Alcántara de Cáceres.