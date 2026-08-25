El pintor Luis Tena da vida en Cáceres a la mitología y las leyendas olvidadas de Extremadura

Luis Tena ha estado ligado a la pintura desde siempre. El arte ha formado parte de su vida y de su día a día, una pasión que, unida a su interés por la mitología y la cultura clásica, le llevó a buscar un punto de encuentro entre ambas disciplinas. De esa simbiosis nació 'Umbra Extremeña', un proyecto artístico con el que pretende recuperar y poner en valor la mitología y las leyendas de Extremadura, trasladando a los lienzos historias, personajes y seres de una tradición que, en muchos casos, permanecen en el olvido.

De la pasión por la mitología nace 'Umbra Extremeña'

"Este proyecto nació a comienzos de este año. Soy extremeño y siempre me ha apasionado la mitología, especialmente la que forma parte de nuestras propias raíces y que, con el paso del tiempo, ha ido cayendo en el olvido. Por eso decidí unir esas dos pasiones y crear un proyecto dedicado a recuperar y dar visibilidad a esos seres y leyendas de la tradición extremeña e ibérica. Es un proyecto que tengo muy estudiado y que comencé investigando a los seres domésticos. Uno de los primeros ejemplos con los que trabajé fue La Pomporrilla, considerada la única duenda ibérica. A partir de ahí, fui seleccionando aquellas figuras que, por su importancia, su historia o su singularidad, considero fundamentales para recuperar y representar. En Cáceres, por ejemplo, existen muchas más leyendas y criaturas que podrían formar parte del proyecto. Yo soy de Badajoz, y precisamente por eso también quería poner el foco en nuestra provincia. Aunque en Badajoz existe una tradición mitológica menos conocida y hay menos leyendas documentadas que en otras zonas de Extremadura, he conseguido rescatar una de ellas. De hecho, es precisamente esa leyenda la que estoy representando en el cuadro en el que estoy trabajando actualmente. Al final, lo que busco con este proyecto es recuperar una parte de nuestro patrimonio cultural que muchas veces permanece olvidada, darle una nueva vida a través del arte y conseguir que estas historias y seres vuelvan a formar parte de nuestra memoria colectiva", explica el artista.

Un rescate de las fuentes originales del folclore extremeño

En cuanto al proceso de creación de sus obras, Tena explica que cada cuadro parte de una fase previa de investigación y documentación. Antes de enfrentarse al lienzo, se sumerge en la búsqueda de fuentes y referencias sobre la leyenda o el ser mitológico que quiere representar, una tarea que, reconoce, no siempre resulta sencilla. A partir de ahí, comienza a construir su propia interpretación artística de esas historias. Esta labor de documentación es, precisamente, uno de los aspectos más complejos del proyecto, ya que muchas de estas tradiciones apenas cuentan con información disponible.

"Tengo que recurrir a la ayuda de la Diputación y, sobre todo, buscar fuentes antiguas y documentación de peso que pueda contrastar. Muchos de los documentos que estoy manejando datan del siglo XIX, así que, en cierto modo, este proyecto supone un rescate de las fuentes originales de esas tradiciones y de nuestro folclore. Al final, cuando hablamos de folclore, hablamos de recuperar una tradición, y gracias a las publicaciones de distintos escritores estoy intentando rescatar toda la información que está a mi alcance. Es cierto que no tengo acceso a muchas otras fuentes, pero hago todo lo posible con la documentación que consigo reunir. A partir de ahí, investigo cómo pudieron ser esos seres o personajes y hago mi propia interpretación, pero siempre intento que lo que represento esté fundamentado en la información y las fuentes que he podido recopilar", destaca Tena.

Luis Tena pintando uno de los cuadros de 'Umbra Extremeña' / Cedida

Meses de trabajo detrás de cada lienzo

Por otro lado, Tena explica que la elaboración de cada obra requiere su tiempo y que puede tardar varios meses en completar un cuadro, especialmente por los tiempos de secado propios de la pintura al óleo. Un ritmo que, reconoce, choca con la inmediatez de las redes sociales, donde plataformas como Instagram exigen una generación constante de contenido. "El tiempo de un artista es diferente", apunta. Aunque lleva 12 años viviendo en Cáceres y trabaja como especialista en salud ambiental, la pintura ocupa un espacio fundamental en su vida. No vive del arte, pero asegura que está presente en su día a día, desde que se levanta hasta que se acuesta.

De cara al futuro, su objetivo es poder dedicarse profesionalmente a la pintura. De hecho, ya ha comenzado a recibir encargos de cuadros relacionados con la mitología, un camino que espera seguir consolidando. Entre sus próximos proyectos también está llevar 'Umbra Extremeña' a una exposición cuando cuente con un número suficiente de obras, aunque tampoco descarta comenzar antes con una muestra de menor formato.