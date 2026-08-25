¿Quieres ser representante aduanero? En Cáceres te ponen un tutor

La Cámara de Comercio de Cáceres ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de su curso práctico de Representante Aduanero 2026/2027, una formación especializada dirigida a quienes quieran reforzar su preparación en uno de los ámbitos profesionales directamente vinculados al comercio exterior.

El programa estará impartido por la consultoría de Antonio de la Ossa, exdirector del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria (AEAT) y especialista en aduanas, comercio internacional e impuestos especiales.

La formación está dirigida tanto a candidatos que hayan superado una fase previa como a aquellas personas que dispongan de conocimientos suficientes sobre el temario oficial publicado por la AEAT y quieran avanzar en su preparación desde una perspectiva fundamentalmente práctica.

Preparación práctica y seguimiento individual

Uno de los principales elementos del curso será precisamente ese enfoque aplicado. Los participantes tendrán acceso a un tutor personal, seguimiento periódico, ejercicios prácticos y evaluación continua de su evolución durante el proceso formativo.

El objetivo es que los alumnos no se limiten a estudiar los contenidos teóricos, sino que puedan consolidarlos mediante casos y ejercicios relacionados con la actividad aduanera y afrontar su preparación con mayores garantías.

La figura del representante aduanero está directamente ligada a las operaciones de importación y exportación y a la gestión de los trámites que empresas y operadores económicos deben realizar ante las autoridades aduaneras.

Con esta nueva convocatoria, la Cámara de Comercio de Cáceres busca reforzar su oferta de formación especializada y conectarla con las necesidades profesionales de las empresas y del comercio exterior, proporcionando conocimientos que puedan aplicarse posteriormente en el ámbito laboral.

El plazo de inscripción ya se encuentra abierto para quienes quieran participar en la edición correspondiente al curso 2026/2027.