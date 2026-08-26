Fenómeno viral
Cáceres se queda sin su batalla de ‘farmear aura’: cancelada la cita de este jueves en la plaza Mayor
La organización explica en redes sociales que no comunicaron con suficiente antelación al ayuntamiento la celebración de un encuentro que había comenzado a difundirse por redes sociales
La plaza Mayor de Cáceres iba a convertirse este jueves, 27 de agosto, en escenario de una de las últimas modas virales entre los más jóvenes. Una batalla de ‘farmear aura’ había sido convocada en pleno centro de la ciudad y el cartel ya comenzaba a circular por las redes sociales. Finalmente, la cita no se celebrará.
Ha sido la propia organización quien ha confirmado la cancelación del encuentro a través de redes sociales. El motivo, según explican, está relacionado con los trámites necesarios para organizar una actividad de estas características en un espacio público. "Al parecer hay que informar con bastante antelación al Ayuntamiento y no lo hemos hecho", señalan.
De esta forma, Cáceres tendrá que esperar para estrenarse en un fenómeno que durante las últimas semanas ha ido ganando presencia en las redes y trasladándose también a las calles. El llamativo cartel anunciaba una ‘Batalla farmear aura’ para este jueves en la plaza Mayor y recurría a algunos de los códigos que acompañan a esta tendencia, con referencias al ‘mewing’, el ‘six seven’, la "disciplina", la "confianza" o la "mentalidad alfa".
¿Qué es ‘farmear aura’?
Para quien no esté familiarizado con el lenguaje de TikTok y otras redes sociales, la expresión puede resultar difícil de descifrar. ‘Farmear’ es un término heredado de los videojuegos que se utiliza para referirse a la acción de acumular de forma repetida puntos, recursos o recompensas. El ‘aura’, en la jerga de internet, sería algo parecido al carisma, la presencia o la capacidad de resultar admirado por los demás.
Así nació la idea de ‘farmear aura’: hacer algo que permita sumar esos imaginarios "puntos de aura". Puede ser una pose, una mirada, un gesto, una celebración, una forma de caminar o cualquier referencia reconocible de los memes y tendencias que circulan por internet.
"Un enfrentamiento"
Las denominadas batallas de aura llevan esa idea al enfrentamiento entre participantes. No se trata de una pelea física. Dos personas se colocan frente a frente y recurren, por turnos, a poses, gestos y referencias virales con el objetivo de superar al contrario. El público que presencia la escena es el que termina valorando quién ha mostrado mayor seguridad, creatividad o carisma.
El fenómeno, nacido y popularizado a través de las redes sociales, ha comenzado a dar el salto a quedadas presenciales protagonizadas fundamentalmente por adolescentes y jóvenes, convertidas después de nuevo en vídeos que se difunden masivamente por TikTok.
Una de esas convocatorias pretendía aterrizar ahora en Cáceres. La plaza Mayor iba a ser este jueves el escenario elegido, pero la falta de previsión con los trámites municipales ha obligado a los promotores a echar atrás la cita. Por ahora, por tanto, Cáceres se queda sin poder ‘farmear aura’ en pleno corazón de la ciudad.
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