Cáceres celebra el final de los campamentos de verano con una recepción a 50 niños y niñas

Un total de 50 niños y niñas han sido recibidos este miércoles en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cáceres, donde han compartido su experiencia y las actividades que han realizado durante los campamentos de verano organizados por el consistorio. A falta de dos días para su finalización, algunos de los participantes han repetido la experiencia y han disfrutado incluso de dos quincenas de actividades.

El concejal de Juventud, Jaime Jabato, ha acompañado al alcalde en funciones de Cáceres y concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, durante el encuentro con los participantes. Ambos han conversado con varios de los niños y niñas para conocer de primera mano cómo ha sido su experiencia durante estos campamentos de verano.

Jaime Jabato y Víctor Bazo, conversando con los niños. / Esteban Valero Vizcano

Jugar, compartir y hacer nuevos amigos

Entre las actividades más valoradas por los pequeños cacereños se encuentra, especialmente, la posibilidad de jugar, divertirse y hacer nuevos amigos, ya que muchos de ellos no se conocían antes de participar en el campamento. También han destacado el vínculo que han creado con los monitores, resaltando su implicación, cercanía y cariño durante estas semanas. Entre los nombres más mencionados por los participantes se encuentran Ramón, Celia, Noelia y Alicia.

A lo largo de los campamentos, los niños y niñas han podido disfrutar de propuestas muy variadas, entre ellas jornadas en la piscina, castillos hinchables, circuitos y diferentes experimentos, actividades que han combinado el ocio y la diversión con la convivencia y el aprendizaje.

Un detalle para poner el broche final

Como cierre del encuentro, el Ayuntamiento ha obsequiado a los participantes con una tote bag que incluía un puzzle, un mapa de Cáceres, un dibujo para colorear relacionado con la experiencia vivida en los campamentos y un bolígrafo de varios colores. El detalle ha tenido una gran acogida entre los pequeños, que no han dudado en preguntar en varias ocasiones si los regalos eran para ellos y si podían llevárselos a casa. Ante la respuesta afirmativa de los concejales, la escena ha terminado entre sonrisas y risas.