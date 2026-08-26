Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Nuestro pasado

Cuando Cáceres dio un salto en las comunicaciones con la llegada de los teléfonos de seis cifras

El anuncio realizado en marzo de 1966 permitía a los cacereños establecer comunicaciones directas con el resto de España, eliminando la dependencia de las operadoras

Teléfonos en la década de los años 60.

Teléfonos en la década de los años 60. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Marzo de 1966 dejó en Cáceres varias noticias destacadas. Mientras el piloto cacereño Eduardo Franco recibía el reconocimiento como Mejor Deportista del Año, la ciudad conocía también un importante anuncio relacionado con las comunicaciones: Cáceres contaría con teléfonos de seis cifras y comunicación directa con el resto de España.

La ampliación del sistema telefónico suponía un paso importante para una ciudad que experimentaba entonces un proceso de modernización. El crecimiento de la red permitía aumentar el número de abonados y mejorar las posibilidades de comunicación de los cacereños con otras localidades españolas.

El teléfono daba un salto en la ciudad

La llegada de los números de seis cifras formaba parte de la progresiva modernización de la red telefónica española. En aquellos años, el teléfono seguía siendo un servicio en expansión y disponer de una línea en casa o en un negocio constituía todavía un elemento asociado al progreso y a la modernización. El cambio no consistía únicamente en añadir una cifra a los números existentes. La ampliación de la numeración respondía a la necesidad de dar cabida a un número cada vez mayor de abonados y preparar las redes para un sistema de comunicaciones más amplio y eficaz.

Uno de los avances más relevantes anunciados para Cáceres era la posibilidad de establecer comunicaciones directas con el resto de España, reduciendo la dependencia de los sistemas manuales de conexión. Hasta entonces, muchas llamadas interurbanas requerían la intervención de una operadora, que debía establecer la comunicación entre el teléfono de origen y el de destino. La automatización de las llamadas suponía, por tanto, un cambio importante en la vida cotidiana. La comunicación telefónica comenzaba a ganar rapidez y autonomía y acercaba a Cáceres a un modelo de telefonía más parecido al que se consolidaría durante las décadas posteriores.

La expansión de la red telefónica

Los datos de la época reflejaban, además, el crecimiento de las infraestructuras telefónicas. La estadística del servicio telefónico de 1966 recogía para la provincia de Cáceres una evolución creciente del número de instalaciones y abonados, en un contexto de expansión de la telefonía en España. Así, aquel anuncio de marzo de 1966 representaba algo más que una simple modificación de los números de teléfono. Para Cáceres suponía un paso hacia una ciudad mejor conectada, en un momento en el que las telecomunicaciones comenzaban a transformar la forma de relacionarse, hacer negocios y mantener el contacto con otras partes del país.

Noticias relacionadas y más

Mientras Eduardo Franco recibía el reconocimiento deportivo por su trayectoria, la ciudad daba también pequeños pero significativos pasos hacia la modernización. El teléfono de seis cifras se convertía así en uno de los símbolos de aquella transformación.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Muere un joven tras caer desde un quinto piso en Cáceres
  2. Raquel Lozano, de Gran Hermano, vuelve a Moraleja: 'Estoy muy feliz de haber regresado a Extremadura para dedicarme a mi profesión
  3. Pilar Boyero, tonadillera de Cáceres, increpada en un concierto : 'Yo grito lo que me da la gana
  4. La hostelería de Cáceres se especializa con una cachopería y croquetería
  5. Muere Pedro Prado, el empresario que gestionó la Sala Rita y marcó una época en la noche de Cáceres
  6. Cuatro apartamentos toman el relevo de un local que llevaba décadas cerrado en Cáceres
  7. El SES anuncia cambios en Urgencias de Cáceres tras alertar los médicos de una situación “crítica”
  8. Un catedrático de la UEx pide frenar la retirada de la presa de Hijadilla en Cáceres: 'Es un refugio de biodiversidad

J.J. Vaquero llega a Cáceres con su espectáculo de humor: conoce la fecha y el lugar

J.J. Vaquero llega a Cáceres con su espectáculo de humor: conoce la fecha y el lugar

Mateos anuncia que la remodelación de Virgen de la Montaña en Cáceres volverá a licitarse y descarta aparcar el proyecto: "No vamos a renunciar a él"

Mateos anuncia que la remodelación de Virgen de la Montaña en Cáceres volverá a licitarse y descarta aparcar el proyecto: "No vamos a renunciar a él"

Cuando Cáceres dio un salto en las comunicaciones con la llegada de los teléfonos de seis cifras

Cuando Cáceres dio un salto en las comunicaciones con la llegada de los teléfonos de seis cifras

Domingo Barbolla: sociólogo de Cáceres: Una nueva civilización, el futuro para nuestra especie

Domingo Barbolla: sociólogo de Cáceres: Una nueva civilización, el futuro para nuestra especie

El TSJEx avala la condena de una mujer a cuatro años y medio por colaborar en la venta de droga de su pareja

El TSJEx avala la condena de una mujer a cuatro años y medio por colaborar en la venta de droga de su pareja

La unidad de agudos de Psiquiatría en Cáceres, desbordada por el aumento de casos

La unidad de agudos de Psiquiatría en Cáceres, desbordada por el aumento de casos

Fallece un hombre de 44 años tras caer desde un sexto piso en la plaza de los Maestros de Cáceres

Fallece un hombre de 44 años tras caer desde un sexto piso en la plaza de los Maestros de Cáceres

Cáceres guarda silencio por las 36 mujeres asesinadas por violencia machista este año: "La lucha debe ser una tarea común"

Tracking Pixel Contents