Cuando Cáceres dio un salto en las comunicaciones con la llegada de los teléfonos de seis cifras

Marzo de 1966 dejó en Cáceres varias noticias destacadas. Mientras el piloto cacereño Eduardo Franco recibía el reconocimiento como Mejor Deportista del Año, la ciudad conocía también un importante anuncio relacionado con las comunicaciones: Cáceres contaría con teléfonos de seis cifras y comunicación directa con el resto de España.

La ampliación del sistema telefónico suponía un paso importante para una ciudad que experimentaba entonces un proceso de modernización. El crecimiento de la red permitía aumentar el número de abonados y mejorar las posibilidades de comunicación de los cacereños con otras localidades españolas.

El teléfono daba un salto en la ciudad

La llegada de los números de seis cifras formaba parte de la progresiva modernización de la red telefónica española. En aquellos años, el teléfono seguía siendo un servicio en expansión y disponer de una línea en casa o en un negocio constituía todavía un elemento asociado al progreso y a la modernización. El cambio no consistía únicamente en añadir una cifra a los números existentes. La ampliación de la numeración respondía a la necesidad de dar cabida a un número cada vez mayor de abonados y preparar las redes para un sistema de comunicaciones más amplio y eficaz.

Uno de los avances más relevantes anunciados para Cáceres era la posibilidad de establecer comunicaciones directas con el resto de España, reduciendo la dependencia de los sistemas manuales de conexión. Hasta entonces, muchas llamadas interurbanas requerían la intervención de una operadora, que debía establecer la comunicación entre el teléfono de origen y el de destino. La automatización de las llamadas suponía, por tanto, un cambio importante en la vida cotidiana. La comunicación telefónica comenzaba a ganar rapidez y autonomía y acercaba a Cáceres a un modelo de telefonía más parecido al que se consolidaría durante las décadas posteriores.

La expansión de la red telefónica

Los datos de la época reflejaban, además, el crecimiento de las infraestructuras telefónicas. La estadística del servicio telefónico de 1966 recogía para la provincia de Cáceres una evolución creciente del número de instalaciones y abonados, en un contexto de expansión de la telefonía en España. Así, aquel anuncio de marzo de 1966 representaba algo más que una simple modificación de los números de teléfono. Para Cáceres suponía un paso hacia una ciudad mejor conectada, en un momento en el que las telecomunicaciones comenzaban a transformar la forma de relacionarse, hacer negocios y mantener el contacto con otras partes del país.

Mientras Eduardo Franco recibía el reconocimiento deportivo por su trayectoria, la ciudad daba también pequeños pero significativos pasos hacia la modernización. El teléfono de seis cifras se convertía así en uno de los símbolos de aquella transformación.