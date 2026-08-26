Cáceres adjudica por casi un millón la reforma de Camino Llano y la plaza Marrón

Camino Llano y la plaza Marrón cambiarán de aspecto de arriba abajo durante los próximos meses. La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cáceres, celebrada este miércoles en el salón de plenos, ha adjudicado su transformación a la empresa Asfaltecno Obras y Servicios SA por 988.011,95 euros, tras un procedimiento al que concurrieron cuatro empresas y con el que queda despejado uno de los principales trámites previos al inicio de las obras.

La adjudicación abre ahora la puerta a una actuación con diez meses de plazo de ejecución que supondrá la renovación integral de uno de los principales accesos al casco antiguo de la ciudad. El proyecto contempla más espacio para los peatones, nuevas zonas verdes, mejoras de accesibilidad y la incorporación de arbolado en una vía que actualmente carece prácticamente de él.

La intervención se integra en el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Cáceres, la ciudad que queremos', cofinanciado por la Unión Europea a través de los fondos FEDER dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027. El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, ha situado la reforma entre las actuaciones "estratégicas" del gobierno municipal por su incidencia en un eje clave de conexión con la ciudad monumental y el Museo Helga de Alvear. A su juicio, la adjudicación supone un paso "decisivo" para convertir Camino Llano en "una gran arteria más accesible".

El proyecto dará más protagonismo al verde en el entorno de la plaza Marrón. / E.P.

Plataforma única y 55 árboles

La nueva configuración de la calle Camino Llano partirá de su conversión en plataforma única, con aceras más amplias y pavimentos diferenciados para delimitar con claridad el espacio reservado a los vehículos y el destinado a los viandantes. A ese cambio se sumará uno de los elementos más visibles de la reforma: la llegada de 55 árboles a una calle que actualmente carece prácticamente de sombra. En el primer tramo se dispondrán en grandes maceteros y, a medida que avance el recorrido, pasarán a plantarse en alcorques. Se elegirán ejemplares de porte suficiente para favorecer la creación de zonas sombreadas.

Los trabajos alcanzarán también lo que no se ve. Antes de ejecutar la nueva pavimentación se renovarán por completo las redes de abastecimiento y saneamiento. En superficie, la intervención incorporará un alumbrado público más eficiente y nuevo mobiliario urbano, con bancos, papeleras y otros elementos repartidos por todo el eje.

Recreación de uno de los nuevos espacios previstos junto a Camino Llano. / E.P.

La transformación llegará igualmente al entorno de la plaza Marrón, donde se habilitarán zonas de césped, una fuente mural y una terraza-mirador conectada mediante una nueva escalera. A su vez, desde este punto se abrirá una perspectiva más amplia hacia el Helga de Alvear y, bajo la terraza, se instalará un baño público autolimpiable, una prestación reclamada desde hace tiempo en el centro de la ciudad.

Segunda fase del cementerio municipal

En la misma sesión ha quedado encarrilada otra actuación municipal: la segunda fase de la reforma de las oficinas del cementerio, cuya adjudicación se ha propuesto a Construcciones Jiménez Nevado por 115.000 euros más IVA.

La Mesa de Contratación, reunida este miércoles en el salón de plenos del ayuntamiento. / Ayuntamiento de Cáceres

La intervención se centrará en la primera planta del edificio, donde se habilitarán los vestuarios del personal y el archivo administrativo. El proyecto incluye además la instalación de un baño adaptado y un ascensor que conectará este nivel con la planta baja, en la que se presta actualmente la atención presencial a los ciudadanos.

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Con estos trabajos se completará la rehabilitación integral de las dependencias iniciada en una primera fase. Bazo ha destacado que el objetivo es disponer de unas oficinas más funcionales, modernas y accesibles tanto para los trabajadores como para los usuarios del servicio.