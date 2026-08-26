Cierran los supermercados de Provecaex en Cáceres y Carrefour tomará el relevo

Entre los trabajadores del Provecaex Súper Centro de la calle Catedrático Antonio Silva no se habla estos días de otra cosa. Este establecimiento y los del Perú y El Rodeo cerrarán bajo la enseña de la compañía cacereña y en su lugar se instalará Carrefour, según han confirmado a El Periódico Extremadura empleados del propio supermercado y fuentes sindicales. La señal que manejan dentro de la tienda tiene incluso fecha, aunque todavía sin un calendario público del cambio. "El día 15 dejarán de servir los proveedores", aseguran trabajadores consultados por este periódico.

El movimiento afecta especialmente al establecimiento más reconocible de Provecaex en Cáceres, que es el de Antonio Silva, situado a escasos metros del Paseo de Cánovas y en una zona eminentemente residencial y comercial. Durante años, este supermercado ha dado servicio a los vecinos del centro de la ciudad, donde la oferta de establecimientos de alimentación de estas características ha sido limitada. La llegada de Carrefour permitirá que el local continúe dedicado a la actividad de supermercado, aunque por ahora no se ha comunicado públicamente qué formato adoptará el nuevo establecimiento ni cuál será su fecha de apertura. Desde la empresa tampoco han confirmado cómo está la negociación ni han hablado de fechas. "No vamos a decir nada", han apuntado.

La empresa tampoco ha detallado si se trata de venta o traspaso. Una venta implica que alguien adquiere algo que pertenece al vendedor. Puede ser la empresa entera, las participaciones de la sociedad, un establecimiento concreto o determinados activos. Por ejemplo, si Carrefour comprara Provecaex como compañía, hablaríamos propiamente de venta de la empresa. Si únicamente adquiriera varios negocios, también podría haber una compraventa, pero limitada a esos establecimientos o unidades de negocio.

En cambio, "traspaso" es un término más amplio y coloquial. Suele utilizarse cuando un negocio pasa de un operador a otro: puede incluir el local arrendado, instalaciones, existencias, licencias, clientela o actividad, sin que necesariamente se venda la sociedad propietaria. En locales alquilados puede existir, por ejemplo, una cesión del contrato de arrendamiento. La Ley de Arrendamientos Urbanos regula precisamente la cesión de contratos de locales destinados a actividad empresarial.

Una conversación en la frutería despeja las dudas

La noticia llevaba tiempo flotando entre rumores y conversaciones, pero esta semana una escena cotidiana en el interior del establecimiento mostró hasta qué punto el cambio ya se da por hecho entre los empleados. El martes, un cliente se acercó al puesto de fruta y verdura y preguntó por uno de los productos que buscaba. "¿Me das apio?". El trabajador le respondió que no tenían. El cliente probó entonces suerte con los limones. Tampoco había. "Pues estamos jodidos", soltó el cliente con cierto sentido del humor ante la falta de ambos productos. La respuesta del empleado cambió inmediatamente el sentido de la conversación. "Y más jodidos que vamos a estar". "¿Jodidos, por qué?", preguntó entonces el comprador. "Porque nos cierran y viene Carrefour", respondió el trabajador.

Así, entre el mostrador de la fruta y la cola de clientes, se despejaba de la manera más sencilla una de las incógnitas comerciales que desde hace meses circulan por Cáceres.

La principal consecuencia inmediata del cambio está en la plantilla. En Antonio Silva trabajan alrededor de una veintena de personas y, según han confirmado los propios empleados, serán subrogados con la llegada del nuevo operador.

La continuidad del empleo no despeja, sin embargo, todas sus preocupaciones. Dos cuestiones centran ahora las conversaciones entre los trabajadores.

La primera es económica. Los empleados quieren saber con qué condiciones pasarán a la nueva etapa y si conservarán las que actualmente tienen en Provecaex. La segunda tiene que ver con el lugar en el que desempeñarán su trabajo. Entre la plantilla existe la inquietud de si todos continuarán en el los establecimientos actuales o si, una vez realizado el cambio, podría plantearse su traslado a otros centros de Cáceres o incluso a establecimientos situados en otros puntos de España.

Por ahora, esas preguntas siguen abiertas a falta de que los trabajadores conozcan los términos concretos en los que se llevará a cabo el relevo.

Los rumores comenzaron en mayo

La posible venta de Provecaex llevaba escuchándose en Cáceres desde el pasado mes de mayo. Durante estos meses, la firma cien por cien cacereña había negado reiteradamente que existiese una negociación cerrada con otra cadena de supermercados.

Fuentes de la dirección sí habían reconocido anteriormente a este periódico que existían conversaciones abiertas y que la compañía había despertado interés en el sector, pero insistían en que ninguna operación estaba entonces cerrada.

El testimonio de los trabajadores de Antonio Silva supone ahora un cambio significativo en ese escenario. Los empleados ya hablan abiertamente del cierre de su establecimiento bajo la enseña Provecaex y de la llegada de Carrefour como sustituto.

Más de 220 trabajadores y cuatro establecimientos

El movimiento tiene especial relevancia por el peso de Provecaex en el comercio local. La compañía tiene contratados a más de 220 trabajadores y mantiene una trayectoria estrechamente ligada a Cáceres.

Provecaex es una empresa familiar dedicada al sector de la alimentación que nació en 1995. En estas tres décadas ha desarrollado su actividad en la capital cacereña tanto mediante la distribución mayorista como a través de supermercados de proximidad.

La firma cuenta actualmente con cuatro establecimientos en Cáceres capital: un cash de unos 5.000 metros cuadrados, dirigido tanto a empresas como a clientes particulares, y tres supermercados.

Además de Provecaex Cash, la compañía fue extendiendo durante los últimos años su red de tiendas de proximidad por distintos puntos de la ciudad.

El establecimiento que ahora afronta el cambio de enseña fue precisamente el primero de esa expansión. Provecaex Súper Centro abrió en noviembre de 2014 en la calle Catedrático Antonio Silva.

Después llegaron Provecaex Súper Rodeo, que comenzó a funcionar en febrero de 2022 en la avenida de Los Pilares, y Provecaex Súper Perú Osma, abierto desde agosto de 2023 en la calle García Plata de Osma.

Más de una década después de aquella apertura en Antonio Silva, el supermercado del centro de Cáceres se prepara ahora para iniciar otra etapa. Los empleados ya saben qué nombre sustituirá al de Provecaex en el local. Lo que todavía esperan conocer son las condiciones exactas con las que ellos entrarán en esa nueva etapa.