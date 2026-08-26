La Concatedral de Santa María de Cáceres inicia obras de rehabilitación en su cubierta

Una nueva actuación vuelve a afectar al centro histórico de Cáceres. En esta ocasión, el escenario es la plaza de Santa María, donde han comenzado trabajos de rehabilitación en la cubierta de la Concatedral de Santa María. La intervención se suma a las obras de la tercera fase de rehabilitación de la muralla, que han obligado a cortar cada mañana el paso por el Arco de la Estrella hasta el próximo 31 de agosto.

Los trabajos en la Concatedral son ya visibles desde la propia plaza, con una lona instalada junto a una de las puertas del templo, la conocida como puerta del Evangelio, situada frente al Palacio Episcopal. La actuación se centra, por el momento, en la limpieza de la cubierta, una tarea que ha dejado incluso un largo reguero de agua atravesando la plaza, procedente de las gárgolas del edificio, que siguen cumpliendo su función siglos después de su construcción.

Imagen de una de las gárgolas desalojando el agua. / Pablo Parra

Visitas, por la otra puerta

La intervención también ha obligado a modificar temporalmente el acceso de los visitantes a la Concatedral. La puerta del Evangelio, utilizada habitualmente para las visitas turísticas, permanece afectada por los trabajos, por lo que la entrada se ha trasladado a la portada principal, conocida como puerta de los Pies, tal y como indican los carteles instalados en el entorno.

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Por el momento, no se ha informado de cuánto tiempo se prolongarán los trabajos de rehabilitación de la cubierta. Mientras tanto, la actuación añade una nueva imagen de obras al entorno monumental de Cáceres, que estos días continúa adaptándose a distintas intervenciones de conservación y mejora.