García Espada reprocha al PSOE la herencia sanitaria y reivindica su gestión

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha respondido al secretario regional del PSOE, Álvaro Sánchez Cotrina, en el marco de la controversia política suscitada por la situación de las Urgencias de Cáceres, con una defensa de la gestión sanitaria actual y un duro reproche al anterior Gobierno socialista por la situación que, según sostiene, heredó el actual Ejecutivo popular.

Sánchez Cotrina había destacado en la red social X de que la consejera no se encuentra ante “la mayor crisis desde que fue elegida” y llegó a afirmar que “García Espada no termina la legislatura”. El dirigente socialista vinculó esta afirmación a la situación de las Urgencias de Cáceres y a las nuevas renuncias que, según señaló, se están produciendo en el servicio.

Cuenta de Cotrina en la red X. / EP

En su respuesta, García Espada ironiza sobre el 'pronóstico' de su futuro político y asegura: “No se preocupe por mi futuro laboral, antes que consejera de Salud y Atención a la Dependencia soy enfermera y médico”. La titular de Salud afirma que esta condición le permite conocer “de primera mano la realidad de la asistencia sanitaria”.

La consejera reivindica además el trabajo de los profesionales del Servicio Extremeño de Salud (SES) y señala que “detrás de cada decisión, de cada asistencia, de cada agradecimiento e insatisfacción hay pacientes, familias y compañeros profesionales que se dejan la piel cada día”. “Ellos son el mayor valor que tenemos en el Servicio Extremeño de Salud”, añade.

La consejera afirma que la gestión socialista dejó “la peor lista de espera de España”

El reproche por la herencia recibida

García Espada centra buena parte de su respuesta en la situación sanitaria que, según sostiene, recibió el actual Ejecutivo cuando llegó al Gobierno autonómico. La consejera afirma que la gestión socialista dejó “la peor lista de espera de España” y 25.346 extremeños “ocultos en un cajón” a los que, según su versión, no se pensaba dar respuesta.

A esta situación añade el estado de las infraestructuras sanitarias. “Ello, unido a infraestructuras deterioradas carentes de inversión, nos hizo enfrentarnos a una sanidad que necesitaba una profunda reorganización”, sostiene la consejera, que asegura que esta situación hizo que el Ejecutivo centrara sus esfuerzos en modificar el modelo sanitario.

“Esta compleja herencia únicamente centró más nuestro objetivo y nos hace trabajar sin descanso para ofrecer a los extremeños la sanidad que merecen”, afirma García Espada, que admite que “queda mucho por hacer”, pero defiende que la situación actual es diferente a la recibida.

En este sentido, la consejera sostiene que “hoy el SES cuenta con más presupuesto, más recursos y más profesionales que nunca en su historia”. García Espada vincula ese incremento de medios con la puesta en marcha de nuevos servicios sanitarios que anteriormente tenían que realizarse fuera de Extremadura, nuevas coberturas vacunales y el descenso de la edad de determinados programas de cribado.

García Espada a Sánchez Cotrina: “Es lamentable que utilice el sufrimiento de una familia, de un caso concreto, para introducir un mensaje político descalificador”

Cruce por las Urgencias de Cáceres

La respuesta se produce mientras continúa el debate sobre la situación del servicio de Urgencias de Cáceres, después de las advertencias de los profesionales sobre la presión asistencial y las dificultades para cubrir las necesidades de personal.

Sánchez Cotrina había utilizado el testimonio de una ciudadana sobre la atención recibida por un familiar en las Urgencias para cuestionar la gestión de la Junta. García Espada considera “lamentable” que el líder socialista utilice “el sufrimiento de una familia” y un "determinado caso concreto” para introducir, a su juicio, “un mensaje político descalificador”. La consejera asegura que ese caso concreto está siendo analizado por la Administración sanitaria.

La titular de Salud desplaza también parte de la responsabilidad hacia el Gobierno central y reclama a Sánchez Cotrina que se ocupe de lo que considera “el mayor problema que atraviesa hoy la profesión médica en España”: la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según García Espada, más de 315.000 actos médicos han sido cancelados en Extremadura, una cifra que, asegura, representa a “pacientes esperando atención y profesionales que llevan meses reclamando ser escuchados”. La consejera reprocha al secretario regional del PSOE su “silencio” ante esta situación y reclama “menos confrontación y más responsabilidad como líder de la oposición”, así como “menos ruido y más propuestas rigurosas” para mejorar la asistencia sanitaria.