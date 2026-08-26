J.J. Vaquero llega a Cáceres con su espectáculo de humor: conoce la fecha y el lugar

El humorista, actor y guionista J.J. Vaquero llega al Gran Teatro con su espectáculo 'Vaquero', una propuesta que resume buena parte de su particular manera de entender la comedia y que podrá disfrutarse el próximo sábado 17 de octubre, a las 20.30 horas, en la Sala Principal, con entradas a 18 euros.

Nacido en Valladolid en 1973, J.J. Vaquero comenzó a abrirse camino en el mundo de la comedia a través del circuito profesional de humor, donde fue desarrollando un estilo propio basado en la observación de situaciones cotidianas, la ironía y un humor directo y cercano. Con el paso de los años, su actividad sobre los escenarios se amplió a otros formatos, hasta convertirse también en una figura habitual de la radio y la televisión.

Más de quince años haciendo reír

Su trayectoria suma ya más de quince años dedicados profesionalmente a la comedia, tiempo durante el que ha recorrido prácticamente toda España actuando en salas y teatros. Esta experiencia le ha permitido consolidar un estilo reconocible y una relación especialmente cercana con el público, uno de los elementos que caracterizan sus espectáculos.

Humor, música y recursos audiovisuales

Además de su faceta como monologuista, Vaquero ha trabajado como actor y guionista, demostrando su versatilidad dentro del ámbito del entretenimiento. Su carrera también está vinculada a la creación de contenidos humorísticos para diferentes medios, una experiencia que ha contribuido a enriquecer su trabajo sobre el escenario. En 'Vaquero', el cómico vuelve precisamente a aquello que mejor conoce, el monólogo y el contacto directo con los espectadores. Sin embargo, no se trata de un espectáculo completamente cerrado, ya que la propuesta evoluciona con el tiempo y cambia de una función a otra. El humor se apoya también en vídeos y diapositivas, mientras que el guitarrista Carlos Martín 'Catos', con quien Vaquero colabora desde 2014, comparte escenario con él.

El resultado es un espectáculo dinámico en el que el artista apuesta por su propia personalidad como principal ingrediente. Para quienes ya conocen su trabajo, 'Vaquero' supone una nueva oportunidad de disfrutar de su particular estilo; para quienes todavía no lo han descubierto, puede ser una primera aproximación a uno de los nombres consolidados de la comedia española. La función tendrá una duración aproximada de 80 minutos y está recomendada para mayores de 16 años.